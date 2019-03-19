انت الان تتابع موضوع اسباب الم في الجنب الايسر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البطن هو ذلك الجزء الذي يتوسط الإنسان وهو عبارة عن جزء خاوي من الجسم يحتوي على العديد من الأعضاء والتي من بينها الأمعاء والمرارة والكبد والكلى والطحال والمرارة وغيرهم، ويتكون البطن من أربعة عضلات هامة وهما العضلة المائلة الداخلية، والعضلة المائلة في الخارج والمستعرض البطني وأخيرا المستقيم البطني.

اسباب الم في الجنب الايسر من البطن مع غازات

من الممكن أن يعاني بعض الناس من بعض المشاكل أو الألم في منطقة البطن والتي من بينها الألم التي تصيب الجانب الأيسر من البطن ومن الممكن أن يكون ذلك الألم نتيجة العديد من العوامل والتي من بينها ما يلي :

1- التعرض إلى مشكلة القولون العصبي والتي من الممكن أن يمتد الألم الذي يشعر به المريض من الجانب الأيسر للجسم يمتد إلى الظهر ومن الممكن أن يشعر المريض في ذلك الوقت بوجود غازات ترتبط بالتعرض إلى الإمساك أو الإسهال في بعض الحالات.

2- أن يعاني المريض من خلل وظيفة الكلية اليسرى إن شعور المريض بوجود مغص في الكلية اليسرى الأمر الذي يتسبب في الشعور بألم شديد في تلك المنطقة ومن الممكن أن يشعر المريض بأن الأمل أكثر وضوحا في الظهر من الخلف.

3- مشكلة هو تناول المزيد من الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من التوابل.

4- أن يعاني الطحال من وجود خلل في قدرته على العمل وهنا يشعر المريض بألم شديد في الجانب الأيسر العلوي من البطن.

5- التهابات في المعدة الأمر الذي يزيد من الشعور بتلك المشكلة على وجه التحديد مع وجود ألم غير مفسر في تلك المنطقة من الجسم.

6- حصى المرارة هي الأخرى من بين المسببات الرئيسية للألم الذي يشعر به البعض في الجانب الأيسر من البطن.

7- وبالنسبة للسيدات من الممكن أن تؤدي التكيسات على المبيض الأيسر إلى الشعور بذلك الألم وفي تلك الحالة يكون الألم شديد.

8- التعرض إلى الإمساك وعسر في الهضم.

9- التعرض إلى الورم السرطاني في منطقة الجانب الأيسر من البطن.

10- تعرض القناة الصفراوية إلى الانسداد.

11- التوسع في الطحال.

12- كما أن السيدات من الممكن أن يتعرضوا إلى بعض المشاكل والتي من الممكن أن تؤدي للشعور بذلك الألم ومن بينها ألم في الرحم وتمزق في أربطة الرحم نتيجة التعرض إلى الإجهاض.

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خطورة الألم في الجانب الأيسر من البطن

على الرغم من أن مشكلة الألم في الجانب الأيسر من البطن مع وجود غازات أن تكون من المشاكل العادية والتي من السهل الخروج منها بدون اللجوء إلى الطبيب المعالج إلا أنه توجد عدة علامات تدل على خطورة الأمر وهي على النحو التالي :

1- أن يتعرض الشخص إلى الحمى أو التعرض إلى القشعريرة وهو الأمر الذي يكون ناتج عن العدوى.

2- التعرض إلى الإسهال الشديد والقيء

3- في حالة أن تعرض الشخص إلى ذلك الألم بشكل مفاجئ.

4- أن يشعر المريض بأحد الأعراض التي تؤكد وجود نزيف داخلي والتي من بينها البراز الدموي أو أن يتعرض الشخص إلى القيء الدموي أو القيء الذي يشبه بشكل كبير البن المطحون.

أسباب تعرض البطن إلى الغازات

مما لا شك به أنه يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تعرض البطن إلى الغازات ومن بين تلك الأسباب الهامة ما يلي :

1- التعرض إلى الاضطرابات الصحية حيث تشير في الكثير من الأحيان الغازات في الجسم البشري إلى وجود اضطرابات صحية والتي من بينها التعرض إلى القولون العصبي وغيرها من الأمراض.

2- تناول المضادات الحيوية وفي بعض الحالات من الممكن أن يعاني المريض من الغازات نتيجة تناول بعض المضادات الحيوية، حيث تعمل المضادات الحيوية على توقف البكتيريا الطبيعية عن العمل.

3- تناول الملينات حيث تناول الملينات بشكل مبالغ به من الأشياء التي تؤثر أيضا على وجود غازات في البطن.

4- التعرض إلى الإمساك كما أن الإمساك من الأعراض الصحية التي تزيد من احتمالية تكون غازات في البطن.

5- عدم تحمل بعض الأطعمة فمن الممكن أن لا تتحمل المعدة الخاصة بالإنسان الأمر وتؤدي إلى الكثير من المشاكل والتي من بينها تناول الألبان حيث لا يتمكن الجسم من معالجة السكر المتواجد في الحليب وهناك العديد من البشر لا يتمكنون من التعامل مع الحليب إلا بعد مرور 6 أعوام ومن ثم فإن تناول الحليب سوف يتسبب في العديد من المشاكل.

6- تناول الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة وهي من الأشياء التي تزيد من الغازات في البطن.

وعلى المريض أن يتجنب الكثير من الأشياء التي تؤدي إلى حدوث تلك الغازات وتكونها والتي من بينها ما يلي :

1- تجنب تناول الوجبات الغذائية التي تزيد من الأمر سوء مثل البقوليات والبصل والبروكلي وعائلته وجميع الأطعمة التي تتسبب في الشعور بالمغص والغازات.

2- الإقلال من تناول الأطعمة التي تحتوي الدهون حيث تؤجل الدهون عملية الهضم.

3- ومن الممكن تناول كوب من النعناع أو شاي بالنعناع من أجل التخلص من التقلصات والغازات.