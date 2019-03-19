انت الان تتابع موضوع هل يوجد سيتوبلازم في جسم الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم ومن بين أعظم الآيات في الكون هي عملية خلق الإنسان وقد جعل الله عز وجل متوسط كثافة الجسم البشري قريبة من كثافة الماء، وكلما زاد الوزن كلما زادت الكثافة نتيجة تراكم الدهون والشحوم في الجسم البشري، والجسم البشري يتكون من عدة أجهزة حيوية وهامة كل منهم يكمل بعضه البعض كي يعمل الجسم البشري كله.

هل يوجد سيتوبلازم في جسم الانسان

يتكون الجسم البشري من عدد كبير من الخلايا والتي لها الكثير من الخصائص والوظائف المختلفة حيث أن الخلية الواحدة هي المسئولة عن بناء الأعضاء داخل الجسم البشري، وتقوم الخلية بالعديد من العمليات الحيوية في الجسم البشري وتحتوي الخلية على العديد من العضيات والتي تقوم بعدة وظائف والتي من بينها نقل المواد الغذائية داخل الخلية وخارجها على حد سواء والسيتوبلازم من الأشياء الهامة والضرورية التي تحتوي عليها الخلية ومن بين أهم المكونات الخاصة بها ما يلي :

1- النواة في الخلية وهي تلك النواة التي تعمل على حفظ الشفرة الوراثية التي تخص الكائن الحي بشكل عام والتي يوجد لها أهمية كبيرة في انقسام الخلية والعمل على إنتاج العديد من المواد اللازمة التي تخص الجسم البشري.

2- السيتوبلازم وهو عبارة عن الجزء السائل داخل الخلية والذي يحتوي على العضيات بالإضافة إلى المواد الكيميائية التي تحتاج إليها الخلية.

3- الشبكة الإندوبلازمية والتي تعد هي المسئول الأول عن أعطاء الخلية الشكل الخاص بها كما تعد من الأشياء الهامة والضرورية من أجل حدوث انقسام في الخلية.

4- العضيات ولها العديد من الوظائف الهامة والمختلفة والتي من بينها إنتاج الطاقة.

مكونات جسم الإنسان

يتكون الجسم البشري من عدة أجهزة حيوية كل منهم يكمل بعضهم البعض حتى يتمكن الجسم من العمل والإنتاج والأجهزة الحيوية في الجسم البشري ما يلي :

الجهاز الهضمي

وهو من الأجهزة الهامة في الجسم البشري فهو المسئول عن هضم الطعام وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة من خلال تحليل الطعام والحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية، وجدير بالذكر أن ذلك الجهاز يحتوي على قناة طويلة تبدأ من الفم والتي تنتهي بفتحة الشرج، والجهاز الهضمي يتكون من عدة أجهزة رئيسية هما الفم والبلعوم، المرئ، المعدة، والأمعاء الدقيقة والغليظة كما أنه يحتوي على أعضاء ثانوية والتي تتمثل في الغدد اللعابية والأسنان والبنكرياس والمرارة والكبد والطحال وغيرها من الأعضاء الحيوية.

الجهاز التنفسي

وهو الجهاز المسئول مسئولية تامة عن مد الجسم بالأكسجن اللازم للحياة وهو من الأشياء الضرورية للحياة يعمل الجهاز التنفسي على فلترة الهواء من خلال إدخال الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم، والتي تتم خلال عملية عليمة يطلق عليها الشهيق والزفير، وعن مكونات الجهاز التنفسي فهو يتكون من الأنف ويشترك مع الجهاز الهضمي في البلعوم والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين وهي تلك الأعضاء التي يتم بها فلترة الهواء.

Advertisements

الجهاز البولي

وهو ذلك الجهاز المسئول عن إخراج السموم من الجسم والفضلات أيضا من خلال طرد البول من الجسم والماء الزائد والجهاز البولي في الإنسان يتكون من كليتين وحالبين ومثانة وتعمل الكليتين على تنقية الجسم من السموم ومن ثم ملئ المثانة بالبول من خلال الحالب.

الجهاز العظمي

وهو الجهاز المسئول عن قدرة الجسم على الحركة فلن يتمكن أي شخص من الحركة بدون مكونات ذلك الجهاز الهام، كما يساعد على بقاء الجسم البشري قائما بدون إنحناء كما يعد من الأشياء الهامة والضرورية التي خلقها الله عز وجل من أجل حماية عدة أعضاء منها القلب في القفص الصدري والرئتين أيضا، وتجدر الإشارة أن ذلك الجهاز له دور كبير في إنتاج كريات الدم حمراء كما تعد العظام مخزن كبير للكالسيوم والفسفور في الجسم.

والجهاز العظمي بالنسبة للشخص البالغ يتكون من 206 عظمة والتي ترتبط بين بعضها البعض من خلال الغضاريف بالإضافة إلى فقرات العمود الفقري وعظام اليدين والقدمين.

الجهاز الدوري

وهو ذلك الجهاز الذي يدور في جميع المناطق الحيوية داخل الجسم البشري، والمكون الرئيسي للجهاز الدوري هو القلب والشرايين والأوردة والتي تصل إلى كل منطقة في الجسم البشري، وبالطبع يوجد عدة وظائف هامة بالنسبة للجهاز الدوري وهي على النحو التالي :

1- نقل الأكسجين لجميع المناطق في الجسم.

2- يخلص الجسم من السموم والعمل على طردها خارج الجسم نهائي.

3- أن يتم توصيل الغذاء لجميع المناطق في الجسم.

4- يحافظ على درجة الحرارة للجسم البشري ثابتة ومن ثم قدرة الجسم على مزاولة النشاطات الخاصة به.

5- يقي الجسم من الأمراض.

الجهاز العصبي

وهو عبارة عن مجموعة من الأعصاب والتي تعمل على نقل الإحساس من المخ إلى الجسم والعكس، وهو ذلك الجهاز المسئول عن كافة الأنشطة التي تخص الجهاز العصبي والعمل على تنظيمها كما يتم التحكم بها من خلال النخاع الشوكي.

الجهاز العصبي المحيطي

وهو الجهاز المسئول عن نقل الإشارات وجميع الرسائل بين كل من أعضاء الجسم والجهاز العصبي المركزي.