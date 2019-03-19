شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..العسل والماء الدافئ لعلاج التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث لنا جميعاً، ومن أعراضه بحة الصوت والسعال وصعوبة البلع وفي بعض الحالات الحمى وارتفاع درجة الحرارة، ويمكن علاج التهاب الحلق بالوصفات الطبيعية التى تخفف الألم والالتهاب وتغنيك عن تناول الأدوية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة العسل والماء الدافئ لعلاج التهاب الحلق، بحسب ما ذكر موقع "Step to health".



العسل والماء الدافئ

فوائد العسل لعلاج لتهاب الحلق

العسل مع الماء الدافئ يساعدك فى تخفيف ألم التهاب الحلق، وهو علاج طبيعى قوى، فالعسل له خصائص مضادة للجراثيم، ومضادة للالتهابات، كما يساعد على الترطيب والشفاء ويهدئ الالتهاب، وبالتالي ، فهو مثالي لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الحلق.

والعسل أيضاً يقلل من إفراز المخاط والسعال الذي قد يسبب التهاب الحلق، كما أنه يخفف من بحة الصوت، لأنه يعمل كطبقة واقية وترطيب للحلق.

كما يحارب العسل البكتيريا ويمنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتحكم أيضًا في حساسية حبوب اللقاح التي قد تسبب التهاب الحلق ويعمل على تخفيف الألم خلال بضعة أيام.



العسل والماء

وصفة الماء الدافئ والعسل لعلاج التهاب الحلق المكونات

1 كوب ماء (250 مل)

2 ملاعق كبيرة من العسل (50 جرام)

الطريقة

-قم بتسخين كوب من الماء في وعاء.

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-قم بتخفيف ملعقتين من العسل في الماء ثم الغرغرة بالماء.

-يمكنك تكرار هذا العلاج كل يوم في الصباح والمساء حتى يختفي الألم .

-يساعد هذا العلاج في تقليل التهاب الحلق وتخفيف آلامك.

-يمكنك إضافة بعض عصير الليمون إلى الخليط وتناوله كمشروب، الليمون أيضا علاج ممتاز لالتهاب الحلق.

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