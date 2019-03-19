شكرا لقرائتكم خبر عن تورم الوجه وألم بالمفاصل ..اعرفى التغيرات التي تحدث أثناء فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة خلال فترة الحمل تطرأ مجموعة من التغيرات على الجسم وبعض الآلام خصوصا في مناطق الظهر والبطن والجسم عموما.

وحسب ما ذكره موقع epainassist فأن أبرز التغيرات التى تحدث للمرأة خلال الحمل هى



حامل

1:نتيجة التغيرات التى تتعرض لها المرأة الحامل فى مستوى البروجسترون والاستروجين ، يؤثر ذلك على الصحة العامة للجسم .

2:يساعد هرمون الأم ايضا على تطوير قنوات الحليب وزيادة حجم الثدى ، وتغيرات فى الحلمة.

3: تؤدى التغيرات فى مستوى البروجسترون إلى استرخاء المفاصل والغضاريف والأربطة وتقوس فى الظهر، وتمدد فى عضلات البطن.

4:زيادة فى الوزن بسبب احتباس السوائل وقلة النشاط البدنى، مما يؤدى لتورم فى الوجه والأطراف.



الحامل

5:يزداد حجم الرحم ويتوسع نتيجة تمدد الخلايا العضلية به كما تزداد الافرازات المهبلية.

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6:قد تواجه المرأة الحامل ايضا تغيرات حسية مثل قصر النظر وتشويش بسيط عند ارتداء العدسات اللاصقة، وفى بعض الاحيان تعانى المرأة الحامل المصابة بسكر الحمل من مشاكل الشبكية .

7:فى بعض الاحيان يسبب الحمل تغيرات فى الرائحة والتذوق.

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