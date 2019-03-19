اسباب فقدان الشهية عند الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى العديد من الأطفال من فقدان الشهية وكل طفل قد يعاني من أعراض مختلفة عند التعرض لهذه المشكلة.
اسباب فقدان الشهية عند الاطفال
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، بعض علامات فقدان الشهية الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:
- انخفاض وزن الجسم (أقل من 85% من الوزن الطبيعي لطول وعمر الطفل).
- الخوف الشديد من زيادة الوزن
- عرض مشوه لوزن الجسم أو حجمه أو شكله ؛ يعتبرون أنفسهم سمينين جدًا أو عاديين الحجم، حتى عندما يعانون من نقص الوزن جدًا.
- رفض الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي
- في الإناث ، يحدث عدم وجود ثلاث دورات حيض متتالية دون سبب آخر
- النشاط البدني المفرط
- انكار مشاعر الجوع
- انشغال مع إعداد الطعام
- سلوكيات الأكل الغريبة (على سبيل المثال ، استخدام شوكة لأكل الزبيب أو تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة جدًا).
اسباب فقدان الشهية عند الاطفال
قد تشمل الأعراض الأخرى:
- جلد جاف
- جفاف
- ألم في البطن أو الانتفاخ
- الإمساك
- إعياء
- انخفاض حرارة الجسم (مشاكل في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية) والشعور بالبرد عندما يكون الآخرون ساخنين
- نحول
- اصفرار الجلد
- الإجهاد
- إذا كان طفلك يعاني من مرض فقدان الشهية ، فقد يتم أيضًا سحبه اجتماعيًا أو نقص المزاج أو الاكتئاب.
اسباب فقدان الشهية عند الاطفال
علامات أخرى لفقدان الشهية:
- فقدان الوزن غير المبرر
- دوخة
- إغماء
- إعياء
- التهيج أو انخفاض المزاج
- الذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان ، وخاصة بعد وجبات الطعام
من الصعب تحديد سبب فقدان الشهية العصبي، والشرط عادة ما يبدأ مع اتباع نظام غذائي ، ولكن يتقدم تدريجيا إلى فقدان الوزن الشديد وغير الصحي.
وهناك عدة عوامل يعتقد أنها مرتبطة بفقدان الشهية:
- يُعتقد أن المواقف الاجتماعية تجاه مظهر الجسد - غير الواقعي في كثير من الأحيان - تلعب دورًا كبيرًا.
- علم الوراثة قد يلعب أيضا دورا.
- غالبًا ما يأتي المراهقون الذين يعانون من مرض فقدان الشهية من عائلات تعاني من مستويات عالية من التوتر ، وأنماط التواصل الضعيفة
- الرياضة أو الأنشطة التي يتم فيها التركيز على الجسم (مثل الباليه أو الجري أو المصارعة) التي يكون فيها الدرجات ذاتيًا جزئيًا (مثل التزلج أو الجمباز) ترتبط بارتفاع معدل الإصابة باضطرابات الأكل.
- غالباً ما يعاني المراهقون الذين يعانون من مرض فقدان الشهية من مشاكل الصحة العقلية الأخرى ، مثل اضطرابات القلق ، واضطراب الوسواس القهري (OCD) ، والاضطرابات العاطفية (أو المزاجية) ومشاكل تعاطي المخدرات.
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