اسباب فقدان الشهية عند الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى العديد من الأطفال من فقدان الشهية وكل طفل قد يعاني من أعراض مختلفة عند التعرض لهذه المشكلة.



اسباب فقدان الشهية عند الاطفال

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، بعض علامات فقدان الشهية الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

انخفاض وزن الجسم (أقل من 85% من الوزن الطبيعي لطول وعمر الطفل).

الخوف الشديد من زيادة الوزن

عرض مشوه لوزن الجسم أو حجمه أو شكله ؛ يعتبرون أنفسهم سمينين جدًا أو عاديين الحجم، حتى عندما يعانون من نقص الوزن جدًا .

رفض الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي

في الإناث ، يحدث عدم وجود ثلاث دورات حيض متتالية دون سبب آخر

النشاط البدني المفرط

انكار مشاعر الجوع

انشغال مع إعداد الطعام

سلوكيات الأكل الغريبة (على سبيل المثال ، استخدام شوكة لأكل الزبيب أو تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة جدًا).



اسباب فقدان الشهية عند الاطفال

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قد تشمل الأعراض الأخرى:

جلد جاف

جفاف

ألم في البطن أو الانتفاخ

الإمساك

إعياء

انخفاض حرارة الجسم (مشاكل في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية) والشعور بالبرد عندما يكون الآخرون ساخنين

نحول

اصفرار الجلد

الإجهاد

إذا كان طفلك يعاني من مرض فقدان الشهية ، فقد يتم أيضًا سحبه اجتماعيًا أو نقص المزاج أو الاكتئاب .



اسباب فقدان الشهية عند الاطفال

فقدان الوزن غير المبرر

دوخة

إغماء

إعياء

التهيج أو انخفاض المزاج

الذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان ، وخاصة بعد وجبات الطعام

علامات أخرى لفقدان الشهية:أسباب فقدان الشهية

من الصعب تحديد سبب فقدان الشهية العصبي، والشرط عادة ما يبدأ مع اتباع نظام غذائي ، ولكن يتقدم تدريجيا إلى فقدان الوزن الشديد وغير الصحي.

وهناك عدة عوامل يعتقد أنها مرتبطة بفقدان الشهية: