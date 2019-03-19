شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عرق النسا.. عقاقير وتمارين باسطة للعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا من الأمراض التي تصيب الكثيرون، وليس يعني أنه خاص فقط بالنساء، ولكن الرجال يتعرضون للإصابة به أيضا، وهو عبارة عن ألم شديد في أعلي الأرداف، ويتسبب في عدم قدرة المصاب علي الحركة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل طرق علاج عرق النسا، وذلك وفقا لموقع " medicinenet".

أوضح التقرير، إلي أن الإصابة بعرق النسا يعرض الشخص المصاب لألم أسفل الظهرويصل لتحت الأرداف يصعب تحمله في الكثير من الأحيان، وقد يصل إلي الركب، ويصل الأمر في العديد من الأحيان إلي القدمين، ويشخص الطبيب الحالة بعرق النسا، أو التهاب العصب الوركي، وهو أكبر عصب في الجسم لهذا يسبب هذا الألم الشديد.

ومن أبرز الأسباب المؤدية للإصابة عرق النسا، أشار التقرير التالي مشاكل في العمود الفقري للظهر، أو التعرض لبعض المشاكل أثناء فترة الحمل، وتحمل العبء من الوزن علي الأرداف، ويتسبب ذلك في حدوث التهيج في العصب الوركي، وهناك أشخاص يصابون بعرق النسا بعد التعرض للعمليات الجراحية، نتيجة لحدوث مشاكل في أعصاب الجسم التي تسبب هذا الالتهاب بالإضافة إلي الألم غير المحتمل الذي يتعرض له الشخص.

ويتم التأكد من الإصابة بعرق النسا عن طريق إجراء بعض الفحوصات كالأشعة المقطعية والرنين المعناطيسي، مع قيام الطبيب المتابع للحالة بالقيام ببعض الفحوصات وطلب بعض الحركات من المريض للتأكد انه مصاب بالفعل بعرق النسا، هذا ما أشار له التقرير.

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علاج عرق النساوعن علاج عرق النسا، أشار التقرير إلي وجود العديد من الطرق ولكن الأكثر شيوعا واستخداما هي القيام ببعض التمارين التي يتساهم في تحسن الحالة، وطبعا تحت إشراف الطبيب، فهذه الطريق تساهم بشكل كبير في التخلص وعلاج هذا الأمر.

ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الدواء في علاج عرق النسا، فهناك العديد من العقاقير التي تساهم في تحسن الحالة بشكل كبير، فيطلب الطبيب من المريض بتناول بعض المسكنات وذلك للتقليل من فرص الشعور بالألم بشكل كبير، بالإضافة إلي تناول بعض الأدوية الخاصة بمضادات الإلتهابات، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان لتناول مضادات الإكتئاب للتقليل من قوة وشدة الألم التي يشعر به الشخص، بالإضافة إلي الأدوية باسطة للعضلات.

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