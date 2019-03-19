شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الافراط فى تناول فيتامين د .. تلف الكلى وآلام العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين (د) من أهم الفيتامينات اللازمة للجسم، فهو أساسى لامتصاص الكالسيوم والمعادن ولبناء العظام وتقويتها وتحسين المناعة، والمصدر الرئيسى لفيتامين د هو آشعة الشمس، كما أن بعض الأشخاص يحصل على هذا الفيتامين من خلال المكملات الغذائية، ولكن بالرغم من فوائد فيتامين د إلا إن الافراط في تناوله له آثاراً جانبية، بحسب ما ذكر موقع " medical news today".



اشعة الشمس هى المصدر الرئيسى لفيتامين د

اضرار الافراط فى تناول فيتامين د

يميل الأطباء إلى اعتبار مستويات فيتامين (د) كافية إذا كان هناك ما لا يقل عن 20 نانوجرام من فيتامين د لكل مليلتر من الدم، ولكن إذا ارتفعت المستويات عن 50 نانوجرام / مل ، فقد يتعرض الشخص لآثار جانبية ضارة، وفيما يلي بعض من الآثار الجانبية الأكثر خطورة المرتبطة بالتعرض المفرط لفيتامين د.

فرط كالسيوم الدم

فرط كالسيوم الدم هو زيادة الكالسيوم في الدم، ويحدث هذا عندما يكون هناك أكثر من 104000 نانوجرام / مل من الكالسيوم في الدم، وهناك علاقة قوية بين فيتامين (د) والكالسيوم، وعندما يكون هناك مستويات عالية من نواتج فيتامين (د) في الدم ، فإن هذا يزيد من كمية الكالسيوم التي تمتصها الأمعاء.

ووجود الكثير من الكالسيوم في الدم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من المضاعفات والأعراض ومنها ما يلى

-فقدان الشهية.

-الإسهال والإمساك.

-الارتباك أو صعوبة في التفكير.

-الغثيان.

-آلام المفاصل والعضلات.

-الصداع المستمر.

-التهيج والقلق.

-ضعف العضلات.

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-زيادة العطش وكثرة التبول.

-نبضات غير منتظمة.

-ارتفاع ضغط الدم.



اضرار الافراط فى فيتامين د

تلف الكلى

يمكن ربط الكالسيوم الزائد في مجرى الدم بالفوسفات وتشكيل بلورات في أنسجة الجسم الرخوة، ويمكن أن تسبب هذه البلورات تلف الأنسجة وتلف الأعضاء في النهاية ، اعتمادًا على موقعها وعددها وحجمها. الكلى عرضة بشكل خاص لرواسب الكالسيوم بسبب دورها للتخلص من السموم الزائدة فى الجسم.

عندما تتعثر رواسب الكالسيوم في أنسجة الكلى، يمكن أن يحدث المرض الكلوي، وقد تتسبب في تلف دائم للكلى وفى النهاية الفشل الكلوي.



عدم انتظام ضربات القلب من اضرار الافراط فى تناول فيتامين د

عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية

فرط كالسيوم الدم المفرط يمكن أن يقلل أو يغير من قدرة خلايا القلب على العمل، وغالبا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من فرط كالسيوم الدم الحاد من اضطرابات في ضربات القلب.

ومن علامات مضاعفات القلب المرتبطة بتسمم فيتامين (د) تشمل:

-نبضات غير منتظمة.

-ألم في الصدر.

-ضغط الدم المرتفع.

-ألم عند ممارسة الرياضة.

-الدوخة.

هشاشة العظام وآلامها

عندما يكون هناك الكثير من الكالسيوم المنتشر في مجرى الدم ، قد لا يحتوي الجسم على هرمونات كافية لربط المعدن بالعظام بشكل فعال، كما أن تسمم فيتامين (د) يمكن أن يسبب فرط كالسيوم الدم ومشاكل لاحقة مع العظام.