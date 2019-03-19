شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حصوات الكلى ونصائح لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، حيث إنها تؤثر على الصحة وتسبب ألما شديدا فى الظهر وأسفل البطن وغثيان، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أعراض حصوات الكلى هى:

أعراض حصوات الكلى



الحصوات

1: ألم شديد في الظهر وتحت الأضلاع.

2: ألم يمتد إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية.

3: ألم يأتي على فترات متقاربة.

4: ألم شديد أثناء التبول.

5: تلون البول باللون الوردي أو الأحمر أو البني.

6:رائحة كريهة فى البول.

7:الغثيان والقىء.

8: الحاجة المستمرة للتبول.

9: حمى ورعشة في حالة وجود التهاب.

10: تبول كمية صغيرة من البول.

ومن أبرز الاسباب التى تؤدى لحصوات الكلى

أسباب حصوات الكلى



حصوات الكلى

لا يوجد سبب محدد للإصابة بحصوات الكلى ولكن هناك عدة عوامل تسبب ظهورها

Advertisements

1: الاكثار من تناول البروتينات الحيوانية قد يزيد من خطر الاصابة بحصوات الكلى.

2:الاكثار من تناول المشروبات الغازية والأطعمة المالحة.

3:قلة شرب المياه.

4:قد يكون ذلك بسبب زيادة افرازات الكالسيوم او السستين فى البول.

5:زيادة فى نشاط الغدة الدرقية.

6:زيادة الوزن.

وهناك بعد النصائح التى تساعد على علاج حصوات الكلى ومنها

علاج حصوات الكلى

1:الاكثار من شرب المياه ولا يقل عن ثمانى اكواب فى اليوم.

2:الابتعاد عن تناول الاطعمة المليئة بالأملاح والبروتينات .

3:من الممكن تفتيت حصوات الكلى عن طريق المنظار وذلك بعد استشارة الطبيب.

4:من الممكن استخدام مسكنات الالم الذى يصفها الطبيب.

فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية، يقدم ”الخليج 365” خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]