صحة ورشاقة

اعراض حصوات الكلى ونصائح لعلاجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، حيث إنها تؤثر على الصحة وتسبب ألما شديدا فى الظهر وأسفل البطن وغثيان، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أعراض حصوات الكلى هى:

أعراض حصوات الكلى

 

الحصوات
الحصوات

 

 

1: ألم شديد في الظهر وتحت الأضلاع.

2: ألم يمتد إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية.

3: ألم يأتي على فترات متقاربة.

4: ألم شديد أثناء التبول.

5: تلون البول باللون الوردي أو الأحمر أو البني.

6:رائحة كريهة فى البول.

7:الغثيان والقىء.

8: الحاجة المستمرة للتبول.

9: حمى ورعشة في حالة وجود التهاب.

10: تبول كمية صغيرة من البول.

ومن أبرز الاسباب التى تؤدى لحصوات الكلى

أسباب حصوات الكلى

 

حصوات الكلى
حصوات الكلى

 

لا يوجد سبب محدد للإصابة بحصوات الكلى ولكن هناك عدة عوامل تسبب ظهورها

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1: الاكثار من تناول البروتينات الحيوانية قد يزيد من خطر الاصابة بحصوات الكلى.

2:الاكثار من تناول المشروبات الغازية والأطعمة المالحة.

3:قلة شرب المياه.

4:قد يكون ذلك بسبب زيادة افرازات الكالسيوم او السستين فى البول.

5:زيادة فى نشاط الغدة الدرقية.

6:زيادة الوزن.

وهناك بعد النصائح التى تساعد على علاج حصوات الكلى ومنها

علاج حصوات الكلى

1:الاكثار من شرب المياه ولا يقل عن ثمانى اكواب فى اليوم.

2:الابتعاد عن تناول الاطعمة المليئة بالأملاح والبروتينات .

3:من الممكن تفتيت حصوات الكلى عن طريق المنظار وذلك بعد استشارة الطبيب.

4:من الممكن استخدام مسكنات الالم الذى يصفها الطبيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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