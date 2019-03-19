شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الافوكادو عديدة أبرزها صحة القلب والجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد الأفوكادو كثيرة، فوفقا لتقرير نشر بموقع care2 فإن الأفوكادو أحد أهم المأكولات الصحية التى تمد الجسم بالكثير من العناصر الصحية التغذوية، فالأفوكادو بشكل عام يساعد على تعزيز صحة البشرة والجلد، وذلك لأنه من أنواع المأكولات عالية الدسم الصحى، فهو يحتوي على كم من الدهون الصحية جدا المفيدة للجسم، فالأفوكادو متعدد الاستخدامات وهو ما يجعل إمكانية تناوله بأكثر من شكل متاحة.



الافوكادو 4

ولا يعلم البعض أن استخدامات الأفوكادو وإدخاله في أكثر من نوع طعام، أمر متاح، لأن البعض لا يفضلون تناوله صريحا، فقد يتناوله البعض في هيئة سائلة وإضافته للعصائر السائلة، ويمكن للبعض أن يضيفه على السلطات المختلفة، يمكن أيضا هرسه وإضافته سائلا للسندوتشات، ويمكن إضافته إلي الحساء بأنواعه المختلفة على هيئة قطع صغيرة، ويمكن وضعه في الحلويات مع الكاكاو وصنع الكيك.



الأفوكادو 1

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ومن أبرز فوائد الأفوكادو أن له علاقة بتعزيز الصحة في مقاومة الخلايا السرطانية حسبما أوضحت دراسة في المجلة الطبية لأبحاث السرطان تم نشرها سابقا، وذلك لاحتواء الأفوكادو على الأفوكاتين ب الذى يعزز موت خلايا السرطان، كما يحتوي كذلك على مادة تسمي الجلوتاثيون وهي مادة قوية مغذية تساعد على تحسين آثار الحالات المرتبطة بالتوحد.



الأفوكادو

فوائد الافوكادو

ومن أبرز فوائد الأفوكادو أنه يساعد علي منع نمو الخلايا السرطانية، بجانب أنه يساعد علي موتها أيضا، فضلا عن أن الأفوكادو له آثار إيجابية فعلية علي مستويات الألم التى يعانيها في ركبتيه نتيجة إصابته بمشكلة هشاشة العظام لذا فهو من الخيارات الجيدة التى تعزز من علاج التهاب المفاصل البقعي، الأفوكادو مفيد لمواجهة ومقاومة بعض حالات الميكروبات والفطريات، ومن أبرز فوائده أيضا أنه يساعد علي تعزيز صحة القلب لاحتوائه على فيتامين k

فوائد الافوكادو كثيرة

من أبرز فوائد الأفوكادو أيضا أنه يساعد علي تعزيز صحة العين والجلد إذا ما تم تناوله بجانب الخضروات الصحية، لأنها تحتوي علي البيتاكاروتين، مما يجعل إضافة الأفوكادو علي السلطة الخضراء خيارا صحيا جدا، على الرغم من احتواء الأفوكادو علي الكاروتينات إلا أن نسبتها في الخضراوات كبيرة.