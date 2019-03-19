لوّني مائدتك بأشهى أصناف المُربى.. إليك طريقة التحضير بالمنزل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرصُ كل سيدة على صحة أفراد عائلتها، وتهتمُّ بتزيين مائدتها بأصناف الأطعمة "المقبلات" التي تقوم بإعدادها بنفسها، مثل الزيتون أو المخللات أو المربى بأنواعه المختلفة.

وتتنوّع أصناف المربيات التي يُمكن للمرأة صنعها بيدها، ولا تتطلّب وقتًا كبيرًا، وبذات الوقت ستحصل على الأطباق الصحية الشهية والتي تحمل فوائد غذائية أكثر من تلك المتوفرة بالأسواق.

وحول أصناف المربيات واستخداماتها تتحدّث خبيرة التدبير المنزلي منيرة السعيد:

يُمكن لربّة المنزل إعداد الكثير من أصناف المربيات مثل: التفاح والسفرجل والتين والفراولة والباذنجان والعنب والبلح والتين والجزر، ومن ثم تخزين كل نوع بمرطبانات مُحكمة الإغلاق بحسب استهلاك الأسرة.

وتنصحُ الخبيرة السعيد بتحضير هذه الأطعمة في مواسمها، فيمكن لربة المنزل شراء كمية منها ومن ثم عمل المربى المفضّل لأفراد عائلتها.

لكلِّ نوع من المربيات ميّزة مختلفة، ومن الجميل صنع أكثر من صنف لتجديد مائدة الأفطار كل يوم، كما أن الأطفال الصغار يفضلون مربى الفراولة.

ويحمل المربى فوائد عديدة لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات، واليود، والنحاس، والمغنيسيوم، والبروتينات.

يتميّز مربى المشمش البلدي الصغير بمذاقه الشهي، حيث يُقدّم على الفطور مع الخبز والزبدة أو الجبن.

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مربى التين والإجاص يقدم مع الخبز والجبن أيضًا، بالإضافة لمربى الجزر "المبشور" مع خبز التوست.

كما أن هذه المربيات تُستخدم لتزيين قوالب الكيك، وتُضاف للعديد من أصناف الحلويات، والعصير والكوكتيل.

وعن طريقة تحضير مربى الفراولة: كيلو غرام ونصف من الفراولة، كيلو غرام من السكر، ملعقتا عصير من الليمون الحامض، رشّة من الفانيلا، كوبان من الماء.

طريقة التحضير؛ نغسل الفراولة بشكل جيد، ونصفّيها، وننزع منها القشرة الخضراء في الأعلى، ثم نضع في الخلاط الكهربائي الفراولة، ونهرسها بشكل جيد، حتى نحصل على مزيج ناعم. نضع في وعاء الفراولة المهروسة، والسكر، والماء، ونضع الخليط على درجة حرارة متوسطة، ونتركه حتى يغلي، مع التحريك بين الحين والآخر باستخدام ملعقة خشبية.

نُخفّف من درجة الحرارة، ونُضيف إلى الخليط عصير الليمون الحامض، والفانيلا، ونتركه على النار لمدّة نصف ساعة، حتى نحصل على مزيج متجانس. نسكب المربى في مرطبان، ونغلقه، ونتركه حتى يبرد.

ويُمكنك عزيزتي إعداد المزيد من أصناف المربيات، فهي ستُسهّل عليك الكثير عند إعداد الحلويات، وفي الرحلات، وتحضير شطائر الأطفال صباحًا.. كما أن طبق "المربى" يُلوّن مائدتك الشهية.