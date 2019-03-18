تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تارت القرنبيط بالصلصة صيامى

القاهرة - لايف ستايل
القرنبيط بالصلصة "صيامى"
المقادير:
-رأس قرنبيط مقطع
- 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
-2فص ثوم مهروس
-ملح وفلفل
#الحشوة:
-نصف معلقة كبيرة زيت زيتون
-نصف بصلة مفرومة
-3حبات جزر مقطعة
-ربع ملعقة صغيرة فلفل
-3 فص ثوم
- كوب صلصة طماطم
-نصف كوب ماء
-نصف كوب بازلاء
-نصف كوب ذرة
-معلقة صغيرة زعتر
للتحضير والطريقة:
1-يسلق القرنبيط في ماء مغلي ثم يصفى ويوضع في الخلاط، ويضاف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون وثوم، وتخلط جميع المكونات، حتى تصبح مزيج سلس ثم يضاف الملح والفلفل.
2-يتم تسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار عالية ويقلى البصل ثم يضاف الجزر والملح والفلفل ثم الثوم وتقلب المكونات لمدة دقيقة .
3-تضاف صلصة الطماطم و ½ كوب ماء وتترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر .
4-يضاف البازلاء والذرة والزعتر ونحرك لمدة دقيقتين، وعندما يصبح المزيج سميكًا، ثم يضاف القرنبيط فوقه ويوضع في المقلاة في الفرن لمدة 30 دقيقة .
5- نخرجة من الفرن وتترك حتى تهدأ لمدة 15 دقيقة قبل التقديم .
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