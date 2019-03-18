تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تارت القرنبيط بالصلصة صيامى



القرنبيط بالصلصة "صيامى"

المقادير:

-رأس قرنبيط مقطع

- 2ملعقة كبيرة زيت زيتون

-2فص ثوم مهروس

-ملح وفلفل

#الحشوة:

-نصف معلقة كبيرة زيت زيتون

-نصف بصلة مفرومة

-3حبات جزر مقطعة

-ربع ملعقة صغيرة فلفل

-3 فص ثوم

- كوب صلصة طماطم

-نصف كوب ماء

-نصف كوب بازلاء

-نصف كوب ذرة

-معلقة صغيرة زعتر



للتحضير والطريقة:

1-يسلق القرنبيط في ماء مغلي ثم يصفى ويوضع في الخلاط، ويضاف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون وثوم، وتخلط جميع المكونات، حتى تصبح مزيج سلس ثم يضاف الملح والفلفل.

2-يتم تسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار عالية ويقلى البصل ثم يضاف الجزر والملح والفلفل ثم الثوم وتقلب المكونات لمدة دقيقة .

3-تضاف صلصة الطماطم و ½ كوب ماء وتترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر .

4-يضاف البازلاء والذرة والزعتر ونحرك لمدة دقيقتين، وعندما يصبح المزيج سميكًا، ثم يضاف القرنبيط فوقه ويوضع في المقلاة في الفرن لمدة 30 دقيقة .

5- نخرجة من الفرن وتترك حتى تهدأ لمدة 15 دقيقة قبل التقديم .

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