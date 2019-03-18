تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تارت المارينج بالليمون

المقادير:

- لتحضير القاعدة :

الزبدة : 75 جراماً

السكر الأسمر : 25 جراماً

بسكويت : 175 جراماً (مجروش)

- تحضير الحشوة :

الحليب المكثّف : علبة (محلى)

صفار البيض : 3 حبات

عصير الليمون : 3 حبات

الليمون : 2 حبة (مبشور)

- لتحضير التغليفة :

بياض البيض : 3 حبات

سكر البودرة : 175 جراماً

- للتزيين :

بسكويت : ملعقة كبيرة (مطحون)



للتحضيروالطريقة:

1. لتحضير القاعدة: ضعي البسكويت المجروش والسكر في الخلاط الكهربائي.

2. في مقلاة صغيرة، ذوبي الزبدة على نار خفبفة ثم اسكبيها فوق البسكويت واخلطي حتى الحصول على مزيج متجانس.

3. رصي البسكويت في صينية زجاجية مقاومة للحرارة وضعيها في الثلاجة حتى يصبح المزيج متماسكاً.

4. حمي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

5. لتحضير الحشوة: اسكبي الحليب المكثّف في وعاء عميق وأضيفي صفار البيض وعصير وقشر الليمون .

6. اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة وذات قوام كريمي ثم اسكبي المزيج فوق القاعدة.

7. لتحضير التغليفة: ضعي زلال البيض (بياض البيض) في وعاء واخفقي بواسطة الخلاط اليدوي للحصول على رغوة بيضاء.

8. أضيفي السكر على عدة دفعات مع الخلط على سرعة عالية بعد كل إضافة.

9. ضعي الميرانغ في كيس الحلويات واعصريه على وجه التارت.

10. أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تصبح الميرانج صلبة.

11. أخرجي التارت من الفرن واتركيها تبرد ثم زيني وجهها بالبسكويت المطحون.

.

قد يهمك أيضاً :