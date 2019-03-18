مجدي بدران يتحدث عن الحساسية والمناعة في إذاعة صوت العرب

القاهرة - شيماء مكاوي
حل الدكتور مجدى بدران الإثنين 18 مارس / آذار ، التاسعة صباحًا في إذاعة صوت العرب عبر برنامج صباح الخير يا عرب، للتحدث عن الجديد في حساسية الطعام، البكتيريا الصديقة والحساسية الوراثية، حساسية المطاط، أنواع حساسيه القمح، نقص فيتامين د يزيد من احتمال حدوث حساسية الطعام ، تأثير توتر الأطفال على الربو ، انقطاع النفس أثناء النوم ، مشاكل الأذن مع متلازمة داون ، حساسية اللبن و متلازمة داون، كيمياء الحساسية لأطفال التوحد ، التوحد و متلازمة داون ، يقدم البرنامج عبير ظلام ، ومحمد عبدالوهاب .
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