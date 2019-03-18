شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: اتباع نمط حياة صحى مفتاح الوقاية من الأزمات القلبية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية القلب الأمريكية، فى تقرير لها صدر مؤخرا، أن إتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الكثير من التمارين الرياضية، وتناول نظام غذائي صحى من العوامل الأساسية للوقاية من أمراض القلب، وفقًا للإرشادات الجديدة الصادرة يوم أمس الأحد.



اتباع نمط حياة صحى مفتاح الوقاية من امراض القلب

تم تقديم الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، والكلية الأمريكية لأمراض القلب، يوم الأحد في اجتماع سنوي للجنة التنسيق الإدارية بقيادة مجموعة من كبار العلماءبالولايات المتحدة الأمريكية، وضعوا تحت مظلة واحدة مجموعة من التوصيات القائمة على الأبحاث للأطباء، لاستخدامها في تقديم المشورة للمرضى.

وقالت الجمعية أن أمراض القلب، والسكتة الدماغية، هى من أهم الأسباب الرئيسية للوفاة، المسئولة عن حوالى 17 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة، تم سرد مرض القلب والأوعية الدموية باعتباره السبب الأساسي في وفاة 840678 ، أى حوالي 1 من كل 3، وفقا لأحدث الاحصائيات.

وقالت دونا أرنيت ، الرئيسة المشاركة للجنة الكتابة المكونة من 18 شخصًا: "الهدف من ذلك هو الجمع بين جميع مجالات الوقاية الأولية في ملف واحد، وهو نوع من المحطات الشاملة للوقاية موضحة أن واحدة من الإضافات الفريدة في هذا المبدأ التوجيهي هي أننا تناولناه من وجهة نظر المريض.

"على سبيل المثال ، إذا كان الأطباء يفكرون في كيفية تقديم المشورة للمريض حول كيفية تناول نظام غذائي صحي، فيجب عليهم مراعاة أنه قد تكون هناك عوامل ثقافية، أو عوامل اقتصادية تؤثر على المريض، نحن نشجع تناول الفواكه، والخضروات الطازجة.

وقال أرنيت، عميد كلية الصحة العامة بجامعة كنتاكي، وأستاذ في قسم علم الأوبئة: "قد لا تكون الأمور ميسورة التكلفة، أو يمكن الوصول إليها دائمًا، نريد أن نفهم وأن نلتقي بالمرضى أين هم؛ إنه محور أساسي في هذا المبدأ التوجيهي.

تشجع المبادئ التوجيهية الأطباء على طرح الكثير من الأسئلة على مرضاهم لفهم تأثير المحددات الاجتماعية على صحتهم.

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5 طرق للوقاية من امراض القلب والسكتة الدماغية

حذرت جمعية القلب الأمريكية فى تقرير لها نشرته اليوم الإثنين، من تناول الأسبرين بشكل يومى بدون روشتة ،أو وصفة طبية من الطبيب، موضحة أنه لعقود من الزمن اعتبرت جرعة يومية من الأسبرين طريقة سهلة لمنع الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو لمنع حدوث مشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية إلى أنه جاءت سلسلة من الدراسات الحديثة تتحدى هذا الافتراض، مع وضع هذا البحث الأخير في الاعتبار ، حيث تنصح مجموعة جديدة من الإرشادات لمساعدة الأشخاص على البقاء في صحة جيدة، بدون استخدام الأسبرين يوميًا للوقاية، حيث قد يسبب في الواقع ضررًا أكثر من النفع.

وقالت الجمعية: " نتحدث عن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض القلب، أو السكتة الدماغية، والذين ربما كانوا يفكرون أو يتناولون بالفعل الأسبرين لمنع تلك الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية في المقام الأول.

قال الدكتور إرين ميشوس، أحد كتاب المبادئ التوجيهية للوقاية الجديدة التي طورتها جمعية القلب الأمريكية، والكلية الأمريكية لأمراض القلب، لا تنطبق التوصية الجديدة على الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لسكتة دماغية، أو نوبة قلبية، أو الذين خضعوا لعملية جراحية لتغيير شرايين، أو تركيب دعامات في الشرايين التاجية.