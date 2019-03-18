شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحمل فوق عمر الثلاثين يرفع خطر ولادة أطفال غير مكتملى النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد كارولنيسكا السويدي، أن النساء فوق سن الثلاثين هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال غير مكتملي النمو أو طفل متوفى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أن النساء اللواتى يلدن للمرة الأولى من بين 30 إلى 34 سنة هن أكثر عرضة لولادة أطفال متوفيين مثل تلك الأمهات من بين 35 إلى 39 سنة.

ووجد الباحثون دراسة سابقة نشرت فى مجلة أمراض النساء والولادة بالسويد أن الأمهات فوق سن ال 30 سنة يلدن ولادات مبكرة.

وأشار الباحثون إلى أن هناك مخاطر متزايدة للنساء التى تتراوح أعمارهن بين 30-34، مقارنة بتلك الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة.

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وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أن خطر الولادة المبكرة للنساء فوق سن الثلاثين يكون في الفترة بين 22-31 أسبوعا من الحمل.وأضاف الباحثون أن أفضل فترة للحمل والإنجاب بعد بلوغ سن ال21 عاماً.