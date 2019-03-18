شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتحار مايك ثالاسيتيس.. فضفض مع أصدقائك فالألم المخفى يسبب الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة " The Sun "البريطانية، أنه بعد العثور علي جثة لاعب كرة القدم العالمي،ونجم برنامج love island " " مايك ثالاسيتيس" Mike Thalassitis منتحرا في حديقة "إدمونتون بلندن، نهاية هذا الأسبوع، فان هذا يمكن أن يحدث لأختك، أخيك، أمك ، أبيك ، ابنك، ابنتك ، صديقك، وكذلك المشاهير... فالانتحار لا يفرق.

في نهاية هذا الأسبوع تم العثور على جثة " مايك ثالاسيتيس" نجم برنامج" love island" البالغ من العمر 26 عامًا ،متوفيا فى حديقة بادمونتون بلندن .

وقال التقرير الذى نشر اليوم الاثنين ،بصحيفة ذى صن البريطانية، أنه بعد وفاة " مايك ثالاسيتيس" تعد هذه هى حالة الانتحار الثانية بعد وفاة صوفي جرايدون عن عمر يناهز 32 عامًا.

دموع الانتحار تنفصل عن بعضها، وغالبًا ما تشعر أنها خرجت دون أي تحذير على الإطلاق لمن تركوه وراءهم.

الانتحار هو أكبر قاتل للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وهو أكثر فتكًا من السرطان ،وحوادث السيارات، ويعتبر الرجال أكثر عرضة 3 مرات عن النساء.



ما السبب وراء الانتحار

أحداث الحياة الشائعة، مثل الوفاة في الأسرة، والطلاق يجعل الناس يشعرون بالضعف، ويتعرضون لمشاكل فى الصحة النفسية، والعقلية.

مات مايك ، الذي وجد الشهرة في سلسلة من برنامج ITV2 الناجح عام 2017، بعد أيام قليلة من وفاة جدته المحبوبة لديه، بعد انتقاله معها ليقوم برعايتها طوال الوقت.

Advertisements

وقالت الصحيفة إنه يمكن أن يتأثر أي شخص، ولكن يمكننا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في منع الوفيات الناتجة من الانتحار.

لهذا السبب أطلقت " The Sun "حملة "أنت لست وحدك"، لتذكير أولئك الذين يعانون من الأمراض العقلية بأن هناك أملًا، ولتشجيع الناس على الانتباه إلى علامات التحذير، عندما يواجه أحدهم مشكلة.



تعرف على طرق الوقاية من الانتحار

قال خبراء لصحيفة "صن أونلاين" إن شيئًا بسيطًا مثل التغيير في حياة الشخص، أو انسحاب أحد الأصدقاء من حياته، قد يكون علامة تحذير رئيسية على أن هناك مشكلة ما.

وأشار التقرير إلى أن الأمر بسيط ،فكلمة هل أنت بخير؟ يمكن أن تفعل الكثير فى نفسية الشخص، المهم هو أنه يمكن منع الوفيات الناتجة عن الانتحار، والوقاية منه ،ففي حين أن الأفكار الانتحارية يمكن أن تكون شديدة، إلا أن المشاعر قابلة للعلاج..

أوضح التقرير أن الأفكار الانتحارية غالبًا ما تكون نتيجة لمشاكل متراكمة، من الأهمية بمكان أن نبحث عن بعضنا البعض، أن يكون الناس أكثر راحة في الحديث عن هذه الأشياء، وبدء تلك المحادثات ،وأن يعرف الشخص أن لديه مكان يلجأ إليه، كتف ليبكي عليه، شخص للتنفيس معه، يمكن للشخص الذي سيستمع إليك أن يساعد في رفع الأثقال عن أكتافك.

وأضاف"عندما يكافح شخص ما في الحياة غالبًا ما يلاحظ شخص بأنه يمر بوقت عصيب، ويتواصل لتقديم المساعدة،والاستعداد للاستماع إليه ، يمكن أن يكون هذا الشعور وسيلة للتفريج عنه، يمكنك أيضًا قول أشياء مثل" لقد لاحظت أنك تمر بأوقات عصيبة مؤخرًا، هل تريد التحدث عنها؟ الأمر يتعلق فقط بإخباره بأنك معه إذا كان يريد التحدث اليك...كما يقول المثل: مشكلة مشتركة هي مشكلة النصف.

وأكدت الصحيفة إن مشاركة مشاكلك مع شخص آخر، سواء كان ذلك شخص تعرفه، أو أحد أفراد أسرتك أو صديقًا ،فان هذا سيساعد فى اجتياز المرحلة التى تمر بها ،حيث أن التحدث إلى الناس وتبادل ما يجري بداخلك يمكن أن يحقق لك ارتياحا كبيرا ،فأنت لست وحدك، هناك دائمًا شخص ما يمكنك التحدث إليه ويمكنه مساعدتك.