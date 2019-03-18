الفرق بين الأدرينالين و الابينفرين

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الكثير من الاشخاص يريدون معرفة الفرق بين الأدرينالين والابينفرين وهذا لأنها من الأشياء التي يختلط الأمر عندهم كثيراً عند التحدث عن الفرق بينهم، والعديد من الأشخاص يظنون ببساطة أنهما مادتان متنوعتان ومختلفتان والعديد من الأشخاص الأخرين يرون أو يعرفون أنها نفس المادة ولكن يوجد فرقاً ما بينهم وهو الذي يجعل لهما شكلين واسمين متنوعين، وسوف نقدم لكم اليوم الفرق بين الأدرينالين و الإبينفرين وهم من المواد الهامة التي سوف نسردها لكم حالياً.

الأدرينالين

يعد الأدرينالين عبارة عن هرمون معروف باسم هرمون الكر والفر وهو الذي يساعد ضربات القلب في عملها بشكل أسرع ويعمل على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، كما أنه هو يساعد الجسم بشكل كبير على حرق السكر المتواجد في الجسم بشكل سريع وهو الذي يتم استهلاكه مثل الطاقة، والأدرينالين هو الذي يعمل كناقلاً عصبياً إلى الغدة الكظرية وهي التي تفرزه عند تعرض الشخص إلى أزمة أو توتر أو خوف شديد، وهو يعمل على تحفيز ومساعدة الهرمون الذي يوجد في القلب من زيادة الخفقان بشكل سريع ويزيد من يقظة العقل، وهو يساعد في إحداث العديد من التغيرات الخاصة بالجسم في حالات الطوارئ وهو منبه إلى الدماغ.

كما أن الأدرينالين يساعد في تحفيز الجسم للدفاع عن ذاته وقت الخطر الذي يقف أمامه ويتم الوقوف دائماً إلى جميع الممرات الهوائية التي تساعد في توفير الأكسجين إلى العضلات وهذا ما يتم الإحتياج له دائماً للتصدي إلى الخطر أو الهروب منه دائماً، ويتم أيضاً تقليص الأدرينالين في حجم الأوعية الدموية التي تساعد في توجيه الدم إلى العضلات الأساسية في الجسم وهي مثل عضلة القلب و الرئتين و الأدرينالين يزيد من قوة الجسم ومستوى الأداء ومقدار الأنتباه المتواجد في جميع الأوقات الصعبة، ويتم الاستمرار في تأثيره بعد أن يتم إزاله الأثر من التوتر وهذا يكون لوقت يصل إلى ساعة.

الإبينفرين

يعتبر هرمون الإبينفرين هو الهرمون الذي يساعد في نقل العصبي التي تقوم بإفرازه غدة الكظر وهي التي تقع فوق الكلية وهذا حيث أنه يتم إنتاجه في الخلايا الأليفة الخاصة بالكروم في لب الكظر، وأيضاً هو يساعد في عمل زيادة شديدة في نبض القلب وانقباض الأوعية الدموية وهو بشكل كامل يؤدي إلى تحضير الجسم بشكل كبير إلى جميع حالات الكر والفر الذي تحدث في بعض الأوقات

ويعتبر هرمون الإبينفرين نورابينفرين وهو من الناقلات العصبية والتي توجد في الجهاز العصبي الودي، وهو الذي يساعد في استثارة الخلايا العصبية وبشكل خاص التي ترتبط منها العضلات الرخوة وهذا ما يؤدي إلى أنقباض الأوعية الدموية وهو يعتبر من أهم الهرمونات التي توجد في الجسم وتساعد في تنظيم العديد من الهرمونات.

الفرق بين الأدرينالين و الابينفرين

هو الذي يعرف بإسم الأدرينالين وهم من الهرمونات المميزة التي توجد في جسم الإنسان.

ويتم استعمال العديد من الحالات التي تساعد في فرط وتوقف القلب والنزيف السطحي.

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كما أن الابينفرين المستنشق هو الذي يتم استعماله في تحسين الأعراض الخاصة بالخانوق وهي التي يتم استعمالها في علاج الربو وهذا عند عدم فعاليات العلاجات الأخرى ويتم إعطاءه في الوريد وهذا من خلال حقنه بالعضل أو من خلال الاستنشاق أو حقنة تحت الجلد وهو من أهم العلاجات التي يتم استعمالها لعلاج العديد من الأمراض التي ذكرناها سابقاً.

ويتم ظهور الابينفرين بشكل طبيعي وهذا من خلال الغدة الكظرية وهذا يكون في بعض العصبونات والذي يساعد ويلعب دوراً كبيراً في الأستجابة دائماً بالكر والفر، وهذا من خلال زيادة التدفق إلى العضلات وتساعد في زيادة مخرجات القلب ويعمل على توسيع الحدقة ويزيد من سكر الدم وهو الذي يقوي من عمله من خلال المستقبلات الادرينالينية ألفاً وبيتا وهو الذي يوجد في العديد من الحيوانات والكائنات وحيدة الخلية.

لا يوجد اختلاف كبير بين الهرمونين ولكن يوجد اختلاف في التسمية فقط ولكن كلاً منهم له الفاعلية الشديدة في جسم الإنسان وضبط الهرمونات.

وايضاً الهرمون يساعد في انخفاض ضربات القلب حيث أنه سوف يزيد من معدل ضربات القلب وزيادة ضخ الدم إلى جسم الإنسان طوال الوقت في جميع أنحاء الجسد.

يساعدان في تنشيط جميع الأعضاء الحيوية التي توجد في الجسم وهي مثل الرئتين والمخ والقلب وهذا يساهم في زيادة تعافي المريض وزيادة دقات القلب بشكل عددي وقوى ويزيد من أحتياجه إلى الأكسجين.

يساعدون في توسيع الشعب الهوائية لأنهم يزيدان من تدفق الدم والحفاظ على الصدر.

يستخدم في إمداد القلب وزيادة ضرباته وهذا من خلال تنشيط العديد من الخلايا التي توجد في الجسم.

و هرمون الأدرينالين و الابينفرين هم لا يوجد بينهم فرقاً كبيراً وهم كلاً منهم يكمل الأخر والعديد من الباحثين أكدوا أنه لا يوجد فرق فيما بينهم إلا في الأسم وبعض الوظائف الذين يقومون بها لأن كلاً منهك يكمل بعضه البعض.