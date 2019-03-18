انت الان تتابع موضوع طريقة سحب الشحنات الكهربائية من الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أجسام البشر تحتاج لوجود شحنات كهربائية حتى يقوم أعضاءه بالوظائف الحيوية التي تجعل الشخص يظل على قيد الحياة ، ويستمد الكهربائية من الحركة وعدد من الأطعمة التي يقوم بتناولها ، ويستمد الجسم الشحنات الكهربائية من خلال الكهرباء هي المعادن التي تذوب في الماء، والتي تسمى شوارد ، حيث يتم فصل جزيئات المعادن داخل الماء بالجسم ، ما يعمل سريان التيار الكهربائي في القلب والأعصاب والعضلات أيضاً التي تعتمد على النشاط الكهربائي ، وقلة ذلك النشاط له عواقب وخيمة ، مثل السكتة القلبية أو الغيبوبة ، وخلال هذا الموضوع سوف نعرفكم عن الشحنات الكهربية وكيف نتخلص من الزائد منها .

ما هي أضرار زيادة الشحنات الكهربائية في الجسم

هل سمعت من قبل عن مرض الكهرباء الزائدة في المخ ؟ فإذا لم تسمع عنها من قبل فيكفي ان نخبرك بأن زيادة الكهرباء في الجسم ممكن أن يقتل ، حيث أن الكهرباء الزائدة في الجسم والمخ أحد المشاكل التي تصيب الإنسان نتيجة وجود خلل في دورة كهرباء الدماغ ، وهذا ما يؤدي إلى حدوث نوبات من الصرع ، ويعتبر الصرع أحد الأمراض العصبية التي تصيب الأشخاص ، وهو كغيره من الأمر يستلزم التشخيص والعلاج ، ويجب على المريض الحرص على متابعة الطبب واتخاذ التدابير الوقائية التي يوصيه بها الطبيب وذلك تجنباً لحدوث أي مضاعفات ، أو مخاطر قد تسبب ضرراً على حياة المريض .

كيف تتخلص من الشحنات الكهربائية من جسمك والمكان المحيط بك

هناك مجموعة من الخطوات والنصائح التي ينصح بها المختصون للتخلص من الشحنات الكهربائية الزائدة في الجسم بطريقة بسيطة من خلال الخطوات التالية :

1- المشي بدون حذاء على أرض خشنة حتى تسمح لجسمك للتواصل مع الأرض مباشرة .

2- استخدام العملات المعدنية أو مفتاح غير معزول مثل مفتاح العربية ثم لمسه بأي معدن ، لنقل الكهرباء من الأسطح المختلفة ومنع تراكمها على الجلد بل نقلها للمعدن بدلا منك .

3- أجعل الأماكن التي تجلس بها تكون محاطة بالنباتات ، فعلى سبيل المثال في المنزل ومكان العمل تساعد على زيادة الرطوبة أيضاً .

4- استخدم مرطبا للجو، ويمكنك عمل المرطب بنفسك بغلي بعض الماء على النار بكل بساطة ، كما يمكنك إضافة التوابل كالقرفة والقشور الحمضية لإعطاء رائحة عطرة خلال ترطيب المنزل .

5- استخدام سائل ( إسبري ) مضاد للشحنات الكهربائية الساكنة ، وانتظر حتى يجف تماما قبل المشي عليه ، فهذا يقلل من كمية الكهرباء الساكنة التي تأتيك عند المشي على السجاد بقدر كبير .

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6- استخدام منعم الملابس في الغسالات وفي غسيل الستائر والمفروشات والسجاد .

7- يمكنك عمل رذاذ مضاد للشحنات الساكنة في المنزل بخلط كوب من منعم القماش مع الماء في زجاجة رذاذ ثم رج الخليط ، وبعدها يمكنك الرش على السجاد مثلا .

8- فرك الأثاث المنجد ومقاعد السيارة بورق تجفيف ، لمعادلة الشحنات الكهربائية أو بمضاد للشحنات .

9- يمكنك استخدام منشر معدني لتجفيف اغطية الفراش بعد غسلها حيث أن المنشر البلاستيكي يساعد بشكل قوى على تسرب الشحنات الكهربائية ، اما المناشر المعدنية فتعمل على العكس تماما حيث انها تمتص تلك الشحنات الكهربائية الزائدة الموجودة في الاقمشة .

10-احرص عند فرش الاسرة على وضع دبوس معدني صغير في احد جوانب السرير بشكل مخفى ، حيث يعمل هذا الدبوس على سحب الشحنات الكهربائية الساكنة بالفراش و تسريبها في الهواء دون أن تتأثر بوجودها ، و لكن احرص على أن يوضع الدبوس في مكان بعيد عن النوم حتى لا يؤذى من ينام فوق السرير .

11- يمكنك قبل النوم أن تقوم بترطيب جسمك ببعض الكريمات في الأماكن التي ستلامس المفروشات بشكل مباشر .

قوم بوضع ربع كوب من بيكربونات الصوديوم مع المفروشات في الغسالة أثناء الغسيل فسوف يمثل بيكربونات الصوديوم عازل لتلك الشحنات الكهربائية الساكنة في الفراش .

12- قم بإضافة الخل الابيض إلى الملابس أثناء الشطف ، و لن تجد أثار لكهرباء ساكنة في الفراش .

وإذا كانت تشعر في الكثير من الأحيان بزيادة الشحنة الكهربائية في جسمك ، فقد يكون هذا دليل على شيء أخر ، حيث يقول المتخصصون أن هذه الظاهرة تزيد عند الأشخاص الذين يعانون من الخوف ، والتوتر ويمكن إفراغها من خلال ملامسة أي قطعة من الخشب ، أو عدم الخوف ، وارتداء إسورة من النحاس لأنها تستطيع سحب الشحنات الكهربائية الزائدة ، أو الطاقة السلبية من الجسم.