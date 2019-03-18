شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما مقدار الدم فى الجسم وأين يتم تخزينه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل شخص لديه كمية مختلفة من الدم اعتمادا على العمر وحجم الجسم، ويمكن لأي شخص تحمل خسارة كمية معينة من الدم دون التسبب في أي ضرر للجسم.

ما هو حجم الدم

يختلف حجم الدم في جسم الشخص حسب حجمه وعوامل أخرى وفقا للموقع الطبى " medicalnewstoday" ، حيث يبلغ حجم الدم في جسم الإنسان البالغ بين 4.7 و 5 لتر، ويكون لدى الإناث كميات أقل من الذكور، ويكون لدى الرضيع ما بين 75 و 80 مليلتر من الدم لكل كيلوجرام (مل / كجم) من وزن الجسم.

مقدار الدم الذى يمكن أن تخسره أو تتبرع به

كمية الدم المعتادة عندما يتبرع الشخص بالدم هي نصف لتر، أى ما يقرب من عُشر الدم في الجسم وهو كمية آمنة من الدم ، يُنصح الشخص الانتظار لمدة 8 أسابيع بين أخر فترة تبرع بالدم.

كمية الدم التى يتم إنتاجها في اليوم

يصنع الجسم حوالي 2 مليون خلية دم حمراء في الثانية، وتتطور خلايا الدم من الخلايا الجذعية في نخاع العظم، هذه الخلايا الجذعية هي نوع من الخلايا يمكنه إنشاء خلايا أخرى، وتحدث هذه العملية باستمرار خلال حياة الشخص.

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مقدار الدم فى الجسم

يتكون الدم من أجزاء مختلفة، وكل جزء له دور مختلف يلعبه في الحفاظ على الصحة:

خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

تساعد خلايا الدم البيضاء في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض والعدوى.

تساعد الصفائح الدموية في وقف النزيف.

البلازما هي سائل يحمل الأجزاء الأخرى من الدم، كما أنه يساعد على تجلط الدم ويدعم الجهاز المناعي.

تحصل خلايا الدم الحمراء على لونها من الهيموجلوبين الذى يحتوى على الحديد ، لذلك عندما يتبرع الشخص بالدم يتم فقد جزء من هذا الحديد، و قد يستغرق الأمر من 6 إلى 12 أسبوعًا حتى تعود المستويات إلى وضعها الطبيعي.