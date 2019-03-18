شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة:تناول المشروبات الغازية يوميا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء بصحيفة " The sun "البريطانية اليوم الاثنين،إن النساء أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة كلما تناولن المشروبات السكرية أكثر، فقد حذر الخبراء من تناول المشروبات الغازية، الدايت، أو المحتوية على السكر كل يوم، لأن هذا يؤدى إلى زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب،والسرطان.



المشروبات الغازية المحلاة او الدايت ترفع خطر الوفاة مبكرا

أشارت دراسة جديدة إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر تشمل المشروبات الغازية، وغير الغازية ومشروبات الفاكهة،ومشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية ،والتى من شأنها أن ترفع خطر الموت المبكر.



تناول المشروبات الغازية يوميا يزيد خطر الوفاة المبكرة الناتج عن امراض القلب والسرطان

وأضافت الصحيفة ،أنه في الدراسة الجديدة، بحث الباحثون في جامعة هارفارد بيانات من 80647 امرأة، و 37716 من الرجال، الذين أجابوا على استبيان حول عوامل نمط الحياة كل سنتين.

Advertisements



تناولها يوميا يعرضك لمخاطر الوفاة

وجدوا أنه كلما زاد تناول المشروبات المحلاة بالسكر، زاد خطر الوفاة المبكرة، وقارنوا بين من يستهلكون هذه المشروبات أقل من مرة واحدة في الشهر، و من يشربون واحداً أو إثنين في اليوم، حيث ارتفع هذا إلى زيادة بنسبة 14 %، وزيادة هائلة بنسبة 21 %، لأولئك الذين تناولوا أكثر من إثنين في اليوم.

وقد ربطت الدراسات السابقة بين هذه المشروبات وزيادة الوزن، ومرض السكري من النوع الثانى، وأمراض القلب،والسكتة الدماغية، ولكن القليل منهم قد بحثوا في معدل الوفيات.



تناول المشروبات الغازية يوميا يرفع خطر الوفاة مبكرا

وقال والتر ويليت، أستاذ علم الأوبئة والتغذية:"هذه النتائج تتفق مع الآثار الضارة المعروفة لارتفاع نسبة السكر على عوامل الخطر الأيضية، والأدلة القوية على أن شرب المشروبات المحلاة بالسكر، يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وهو بحد ذاته خطر كبير، وعامل خطر للموت المبكر.



المشروبات ترفع خطر الاصابة بامراض القلب والسرطان

توفر النتائج أيضًا مزيدًا من الدعم لسياسات الحد من تسويق المشروبات السكرية للأطفال، والمراهقين، ولتطبيق ضرائب الصودا لأن السعر الحالي للمشروبات السكرية لا يشمل التكاليف المرتفعة لمعالجة الأمراض الناتجة عن استهلاكها.