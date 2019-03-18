شكرا لقرائتكم خبر عن لما الخلايا بتجدد.. لماذا لا تختفى ندوب الجراحة وآثار الوشم من الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتساءل البعض عن سبب وجود آثار لجرح سابق أو نتيجة عملية جراحية أو حتى آثار الوشم على الجلد دون أن تختفى بسبب تجدد خلايا البشرة.

وأكد تقرير موقع " scientificamerican" أن الخلايا الموجودة في الطبقات السطحية أو العليا من الجلد والمعروفة باسم البشرة ، تجدد نفسها باستمرار، وعملية التجديد تلك تسمى تقشير البشرة.

ولكن الطبقات العميقة من الجلد والتى تسمى الأدمة ، لا تمر خلال هذا الدوران الخلوي وبالتالي لا تحل محل نفسها ، مما يعنى أن الأجسام الغريبة مثل الوشم سيبقى ظاهر على الأدمة ، بالإضافة إلى أن الندب العميقة وآثار الجراحات على الجلد أيضا ستبقى آثاراها واضحة.



ندوب الجلد

مم يتكون الجلد وكيف يجدد نفسه؟

يتكون الجلد في المقام الأول من الكولاجين البروتيني ، الذي تنتجه الخلايا المعروفة باسم الخلايا الليفية، عندما يصاب الجلد تبدأ عملية التئام الجروح في توليد خلايا ليفية جديدة لإنتاج ندبات الكولاجين ، الذي يختلف عن الكولاجين في الجلد الطبيعي ، وعلى الرغم من أن الخلايا الفردية داخل الجلد تموت بشكل دوري ويتم استبدالها بخلايا جديدة ، إلا أن الكولاجين الندبي يبقى.

الوقت الوحيد الذي تلتئم فيه الجروح دون حدوث ندوب هو أثناء مرحلة حياة الجنين عندما ينتج الجلد الكولاجين الجنيني ، وهو بروتين مختلف عن الكولاجين فى البالغين، ووفقا للتقرير إذا تمكن العلماء من إيجاد طريقة لتشغيل إنتاج الكولاجين الجنيني بعد الولادة، فمن المفترض إجراء عمليات جراحية بدون ندبات.

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أما الوشم فيبقى في الجلد لأن جزيئات الحبر التي تنتج التلوين أكبر من أن تستوعبها خلايا الدم البيضاء التي تقوم بدوريات في الجسم وتحمل الأجسام الغريبة بعيدًا عن الجلد، ولكن على الرغم من ذلك قد تساعد أشعة الليزر الجديدة على إزالة الوشم من الجلد بسبب تدمر الحبر في الجزيئات الصغيرة من الجلد بواسطة خلايا الدم البيضاء .



الوشم

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