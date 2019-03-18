انت الان تتابع موضوع علاج الثالول جابر القحطاني والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الثاليل هي نموات جلدية ناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، و هناك أكثر من 60 نوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري ، يميل بعضها إلى إحداث ثآليل على الجلد.

فيروس الورم الحليمي البشري يحفز النمو السريع للخلايا على الطبقة الخارجية للبشرة. في معظم الحالات ، تظهر الثآليل الشائعة على الأصابع ، بالقرب من الأظافر أو على اليدين. يمكن أن تسبب أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري ظهور الثآليل في منطقة الأعضاء التناسلية.

أنواع الثآليل

الثآليل الأخمصية

عادةً ما يظهر هذا النوع من الثآليل على هيئة كتل بلون بني فاتح أو مملوءة بأوعية دموية متخلفة صغيرة تظهر كنقط سوداء صغيرة، تظهر الثآليل الأخمصية على باطن القدمين.

الثآليل التناسلية

يمكن أن تظهر الثآليل التناسلية في منطقة العانة ، وعلى الأعضاء التناسلية ، أو في فتحة الشرج أو حولها، و / أو في المهبل . تبدو مثل نموات صغيرة ملونة باللون الوردي أو الأحمر. قد تبدو الثآليل مشابهة للأجزاء الصغيرة من القرنبيط أو قد تكون صغيرة جدًا ويصعب رؤيتها. غالباً ما تظهر في مجموعات من ثلاثة أو أربعة ، وقد تنمو وتنتشر بسرعة. عادة ما تكون غير مؤلمة ، على الرغم من أنها قد تسبب ألمًا خفيفًا ونزيفًا وحكة . عدوى فيروس الورم الحليمي البشري هي أكثر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي شيوعًا في أمريكا الشمالية ويمكن أن تسبب أشكال معينة من الفيروس سرطان عنق الرحم .

الثآليل المسطحة

هذا النوع من الثآليل أكثر شيوعًا بين المراهقين والأطفال أكثر من البالغين. الثآليل المسطحة أكثر سلاسة وتملقًا وأصغر من الثآليل الأخرى وتحدث بشكل عام على الوجه. يمكن أن تظهر الثآليل المسطحة أيضًا على الساقين ، خاصة بين الإناث.

كيفية الإصابة بالثآليل

تحدث البثور من خلال الاتصال المباشر مع فيروس الورم الحليمي البشري ، وهو معدي ، و قد ينتشر فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الشخصي أو عن طريق الاتصال المباشر بكائن يستخدمه شخص مصاب بالفيروس. يمكن أن ينتشر الفيروس الذي يسبب الثآليل أيضًا إلى أماكن أخرى على جسم الشخص المصاب بالبثور.

كيف يتم علاج الثالول

– في معظم الحالات ، تكون الثآليل الموجودة على الجلد غير ضارة ويمكن أن تختفي دون علاج. ومع ذلك ، يجب تقييم الثآليل التناسلية من قبل الطبيب.

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– في بعض الأحيان ، قد تتكرر البثور بعد العلاج وقد يكون أكثر من نوع واحد من العلاج ضروريًا. على الرغم من محاولة الممارسين إزالة الثآليل بسرعة ، إلا أن معظم الأساليب تتطلب علاجات متعددة. قد تشمل العلاجات:

علاج الثآليل بالتجميد

يمكن أن يتم ذلك باستخدام منتجات رش التجميد بدون وصفة طبية أو بواسطة طبيبك الذي سيستخدم النيتروجين السائل لتجميد الثآليل. بالنسبة للعلاج في المنزل ، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 100 درجة سلبية، الجانب السلبي لهذا العلاج المنزلي هو أنه قد لا يجمد البثور بعمق كافٍ ليكون فعالاً. يمكن أن تكون مؤلمة أيضًا لأن الرذاذ يحتاج إلى تطبيق لفترة أطول مما لو كنت تُعالج في عيادة الطبيب. عندما تعمل ، تتشكل بثور حول الثآليل والأنسجة الميتة تسقط في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

علاج الثآليل بمادة Cantharidin

هذه المادة ، مستخلص من خنفساء نفطة وتطبق على الجلد ، وتشكل نفطة حول الثآليل. بعد تطبيق الكاناريدين ، يتم تغطية المنطقة بضمادة. النفطة ترفع الثآليل عن الجلد.

علاج الثآليل الأدوية

تشمل هذه بليوميسين ، التي يتم ضخها في ثؤلول لقتل الفيروس، و إميكويمود ( ألدارا وZyclara)، وهو دواء العلاج المناعي الذي يحفز الجهاز المناعي لمحاربة فيروس الثؤلول. ويأتي في شكل كريم بوصفة طبية، و على الرغم من أن imiquimod مذكورة للثآليل التناسلية ، إلا أنها فعالة بشكل لا باس به على أنواع أخرى من الثآليل.

علاج الثالول بجراحة بسيطة

– عندما لا يمكن إزالة الثآليل بواسطة علاجات أخرى ، يمكن استخدام الجراحة لقطع البثور. سيتم تدمير قاعدة الثآليل باستخدام إبرة كهربائية أو عن طريق جراحة التجميد (التجميد العميق).

– جراحة الليزر ايضا فعالة حيث يستخدم هذا الإجراء شعاعًا مكثفًا من الضوء (ليزر) لحرق وتدمير الأنسجة البثرية.

العلاج باستخدام الأدوية المضادة

عادة ما يحتوي على حمض الساليسيليك ويطبق في هلام، مرهم أو شكل محلول. تطبق بانتظام ، تقشر الثؤلول في النهاية. هذا ليس للاستخدام في الثآليل التناسلية.

علاج الثالول لجابر القحطاني

أما بالنسبة لعلاج الثالول عند الدكتور جابر القحطاني فيعتمد على وصفة طبيعية ، و هذه الوصفة هي الحصول على مقدار كافي من حبة البركة ، و لقيم بطحن الحبات حتى تصبح مثل البودرة ، و بعد ذلك يتم عمل عجينة لينة بها باستخدام عسل النحل ، و يتم وضعها على المكان المصاب بقطعة قطن نظيفة مع تغييرها كل مساء حتى تمام الشفاء.