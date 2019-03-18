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كبدة الحاشي هي كبدة الإبل والجمال وهي التي يتم إطلاق عليها في العديد من الدول العربية والخليج العربي أسم الحاشي، وهذا حيث أنه يتم تربية الحاشي للاستفادة من لحومه المليئة بالكثير من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد في الحفاظ على صحة جميع الأشخاص، كما أنه يساعد في مد جسم الإنسان بالكثير من الفوائد وكبدة الحاشي له الكثير من الفوائد والتي تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن والأملاح والحديد الذي يحتاج إليه جسم الإنسان دائماً.

فوائد كبدة الحاشي

– تساعد في حماية العينين وهذا لأن كبدة الحاشي تحتوي على الكثير من المواد الغذائية وهي مثل الفيتامينات المتنوعة والأملاح المعدنية والتي تساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة العينين وتعمل على منع الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة التي تظهر في العين، وهي مثل ضعف البصر والمياه البيضاء والزرقاء وغيرها من الأمراض التي تأتي في العيون.

– يتم تناول كبدة الحاشي دائماً للوقاية من الأنيميا وهي من العناصر الهامة التي توجد في الكبدة وهي التي تحتوى عليها الكبدة حيث أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد وهي من الأشياء التي تساعد في تحفيز العملية الخاصة بإنتاج كريات الدم الحمراء داخل الجسم والهيموجلوبين الذي يوجد في الدم، أيضاً تناولها دائماً يساعد في الوقاية تماماً من الإصابة بالعديد من أمراض فقر الدم، وذلك بالإضافة إلى أنه يساعد في نقل الأكسجين والغذاء بشكل مميز وأفضل إلى جميع خلايا الجسم.

– أيضاً تناول كبدة الحاشي تعمل على حماية الجهاز الهضمي حيث أنها تساعد في تحسين عملية الهضم والتخلص تماماً من جميع المشاكل التي تأتي وهي مثل عسر الهضم والإمساك وتقي تماماً من الإصابة بجميع الأمراض الخاصة بالبواسير، وأيضاً يتم علاج العديد من المشاكل التي توجد في الجهاز الهضمي وتعالج جميع مشاكل الكبد والطحال وتحميها تماماً من الإصابة بجميع الأمراض المتنوعة والألتهابات أيضاً التي توجد في الجهاز الهضمي.

– تساعد في تقوية العضلات وهذا لأنها تحتوى نسبة كبيرة من البروتينات وهي التي تساعد في تقوية جميع عضلات الجسم بشكل كامل، وأيضاً هي لها قدرة كبيرة على تحمل الضغط الشديد أو ضربات القلب وغيرها من الأعراض الأخرى.

– كبدة الحاشي تفيد جيداً في الناحية الجنسية وهي التي تعمل على زيادة الخصوبة بشكل كبير.

– تناولها يساعد في تحسين الحالة النفسية والمزاجية لجميع النساء والرجال حيث أنها تساعد في التخلص من التوتر والقلق وجميع المشاعر المضطربة.

– تناولها طوال الوقت تساعد في إدرار البول وتعمل على تنقية الجسم من جميع السموم والجراثيم التي تؤدي إلى إصابة جميع الأشخاص بالأمراض المتنوعة.

– كما أن تناول كبدة الحاشي تساعد في تخلص الجسم من الكوليسترول الضار المتواجد في الدم وهو الذي يؤدي إلى الكثير من الأمراض التي توجد في الجسم.

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أضرار كبدة الحاشي

– تناول كبدة الحاشي بشكل دائم ومستمر يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والتي من أهمها النقرس.

– لابد من الانتباه بشكل جيد عند شراء كبدة الحاشي وهذا لأنه من الممكن أن تكون ملوثة وهذا ما يسبب للفرد التسمم المزمن والخطير.

– يعتبر كبد الحاشي من بعض الأطعمة المضرة والغير صحية للعديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب وضغط الدم، وهذا حيث أنه يعمل على زيادة الأضرار التي توجد في الجسم بسبب زيادة حمض اليوريك في الدم الذي يزيد في الجسم ويؤدي إلى العديد من الأضرار في الجسم.

– تناول كبدة الحاشي طوال الوقت تسبب الصداع والتقيؤ الشديد وفقدان الشهية لأنه تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ.

– الكبدة لا ينصح بتناولها للمرأة الحامل خاصة في الثلاث شهور الأولى وهذا لأنها من الممكن أن تسبب العديد من التشوهات في الجنين.

طريقة عمل كبدة الحاشي

المكونات

– 1 كيلو من كبدة الحاشي.

– 1 حبة من البصل الأبيض وتكون متوسطة الحجم.

– 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

– 1 حبة من الفلفل الأخضر الحار أو البارد وهذا يكون حسب الرغبة.

– 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

– 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الناعم.

– 4 فصوص متوسطة الحجم من الثوم.

– واحد كوب من الكزبرة الخضراء ولابد وأن تكون مفرومة ناعماً وجيداً.

– 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

طريقة تحضير كبدة الحاشي

– قومي بإحضار مقلاة كبيرة وضعي بها كمية من الزيت وهذا يكون على نار متوسطة الحرارة.

– ثم قومي بإضافة إليه البصل المفروم وهذا يكون بشكل ناعم إلى الزيت ويتم تقليبه جيداً على النار حتى يذبل تماماً ويصبح لونه أصفر.

– أيضاً قومي بإضافة كبدة الحاشي الذي يتم تقطيعها إلى مكعبات إلى المقلاة على الزيت والبصل ويتم مزجهما جيداً وهذا حتى يتغير لونها تماماً.

– كما أنه يتم تهدئه النار أسفل المقلاة ويتم تغطيتها لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

– ثم قومي بإضافة الثوم المهروس وعليه الفلفل الحار أو البارد إلى كبدة الحاشي والبصل ويتم تركها حتى تنضج تماماً وتترك على النار الهادئة.

– وأخيراً يتم إضافة عصير الليمون عليها الكزبرة المفرومة إلى الكبد بعد إزالتها من على النار ويتم تقديمها ساخنة مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة.