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يعد نبات اليقطين هو نبات القرع وهو من أهم النباتات الموسمية التي تنضج بشكل كامل في فصل الربيع وهو الذي ينتمي إلى فصيلة الكوسا والبطيخ والخيار والشمام، وهو ذو شكل دائري وملمسه ناعم وهو الذي يكون لون قشرته الخارجية سميكة وهي التي تكون ما بين اللونين البرتقالي والأصفر الغامق، العديد من المواطنين يؤكدون أن المكان الأصلي للقرع هو أمريكا الشمالية، وهو يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والدهون والأملاح المعدنية والكالسيوم والحديد، وأيضاً به عدد لا بأس به من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تفيد الجسم وهو له الكثير من الفوائد الخاصة بالمخ وهذا ما نذكره لكم خلال السطور القادمة.

فوائد اليقطين للمخ

– العديد من التجارب العلمية أكدت أن العديد من الأصناف الخاصة بنبات اليقطين وهي التي تعمل على تنشيط جميع الخلايا التي توجد في المخ.

– اليقطين يساعد في تقوية الذاكرة بشكل كبير ولذلك تقوم الأمهات بتقديم لأطفالك كوجبه أساسية لأنه به العديد من العناصر الغذائية الهامة، وأيضاً ينصح بتقديمه في المراحل الأولى من حياة الطفل لأنه يعالج جميع مشاكل الذاكرة.

– يساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وهذا ما يترتب عليه رفع مستوى الأداء الدراسي الخاص بجميع الأطفال.

– تناول اليقطين يساعد دائماً في حماية الإنسان من الإصابة بالجلطات التي تحدث في الدماغ ويساعد في ضخ الدم إلى العقل بشكل سريع.

– اليقطين يساعد في زيادة نسبة الذكاء في المخ.

– يعمل اليقطين على زيادة النشاط الذهني لذلك جميع العاملين في مراكز التأهيل والتركيز الذهني ينصحون بتناول اليقطين يومياً لما له من فوائد للعقل.

فوائد عامة لليقطين

– يساعد في الوقاية تماماً من السرطان لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتمنع وصوله إلى الجسم.

– يعمل اليقطين على مد الجسم بالطاقة والحيوية التي تفيده بشكل كبير وتجعله أكثر نشاط وحيوية.

– يساعد في خفض ضغط الدم وضبطه طوال الوقت لذلك ينصح بتناوله طول الوقت للحفاظ على ضغط الدم مضبوط.

– يساعد في علاج الصداع والشقيقة وهي من الأمراض التي تصيب بعض الأشخاص لذا ينصح بتناوله طوال الوقت.

– يتم استعمالها في تليين المعدة وطرد جميع الغازات التي توجد في البطن وهذا ما يساعد في التخلص من السموم المتواجدة في الجسم.

– اليقطين يقضي تماماً على الديدان الشريطية التي توجد في الأمعاء فهو يساعد في حماية الجهاز الهضمي تماماً من جميع الأمراض التي تصيبه.

– يعمل اليقطين على تنشيط الكبد والمساعدة في التخلص من الفيروسات التي توجد في الكبد لذلك ينصح الأطباء بالمداومة على تناوله.

– يساعد في تنشيط الكلى ومساعدتها دائماً على أداء وظائفها الحيوية على أكمل وجه حيث أنه تناول اليقطين يساعد في إدرار البول وتفتيت الرواسب التي توجد في الكلى وأيضاً تفتيت الحصوات والرمل المتواجد في الكلى بسبب الأملاح.

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– تناوله الدائم يساعد في عدم الإحساس بالعطش حيث أن الماء في اليقطين يشكل نسبة كبيرة فيها.

– تناوله باستمرار يعمل على تهدئة جميع الأعصاب ويساعد في الإحساس الدائم بالاسترخاء.

– يستخدم في الشفاء من جميع أمراض الصدر ويعالج السعال والكحة الشديدة التي تحدث بسبب بعض الأمراض التي توجد في الصدر.

– يقضي تماماً على جميع الآلام التي توجد في الأسنان ويساعد في تقوية اللثة وأيضاً يمنع تسوس الأسنان وعلاجها طوال الوقت.

– تناوله باستمرار يعمل على حماية قرنية العين الجفاف والتخلص تماماً من جميع الأمراض التي تصيب العين مثل تكون المياه على العين فهو يساعد في التخلص تماماً من جميع الأمراض التي تصيب العيون ويقوي النظر.

– يعالج أيضاً جميع الأمراض الجلدية وهذا حيث أنه يساعد في التخلص من جميع الجروح الثانوية وهو يعتبر محسن بشكل كبير لشكل الجلد.

– يساعد في شد الجلد والتخلص تماماً من جميع الخطوط التي تظهر بسبب الشيخوخة أو الكبر في السن لذلك يتم تناوله لتحسين شكل الجلد.

– يتم استعمال وتناول اليقطين دائماً لأنه يعمل على إنعاش البشرة وترطيبها وتزويدها بالعديد من الفيتامينات المفيدة للبشرة.

– يتم صناعة من اليقطين العديد من أنواع الحلوى التي توجد في الكثير من المناطق خاصة في بلاد الشام لأنه من الأشياء ذات الطعم المميز.

– أيضاً يتم استعمال اليقطين في تحضير الكثير من أنواع الطعام ولأنه له الكثير من الفوائد ينصح بتناوله طوال الوقت.

– كان يتم استعمال اليقطين قديماً لحفظ المياه نظراً لما يوجد بداخله من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

– في بعض المهرجانات الشعبية التي توجد حول العالم يتم استعماله في الزينة والعديد من الأغراض الأخرى.

طرق الاستفادة من اليقطين

من الممكن أن يتم استعمال اليقطين والاستفادة منه من العديد من الطرق وهي مثل طبخه والاستفادة من جميع وبذوره وزيته، ويتم صنع شراب أو عصير اليقطين وهو الذي يتم تناوله بشكل يومي ومستمر، وهذا يكون من خلال غسل حبة واحدة من اليقطين وتقشيرها وتقطيع اللب وبعد هذا يتم تقطيعها لقطع صغيرة ويتم وضعها في العصارة الكهربائية وإضافة إليه السكر أو العسل للتحلية وهذا حسب الرغبة ومن الممكن إضافة له جوزة الطيب أو الزنجبيل بكميات مناسب لإعطائه نكهة مميزة وهذا يكون حسب الرغبة.