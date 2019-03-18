هرمونات تظهرك أكبر لسنوات..تعرفي عليها وحيل لضبطها

يتسبب أى خلل في الهرمونات فى إظهارك أكبر لسنوات وتظهر عليك علامات تقدم السن قبل الأوان، والخبر السار هو أن هناك طرقاً موثوقة لاستعادة توازن الهرمونات.

اليك كيفية الحفاظ على المستوى الأمثل من الهرمونات، والحفاظ على توهج بشرتك.

1. هرمون الأستروجين.. يساعد على إنتاج الكولاجين والإيلاستي، عندما ينخفض ​​مستوى هذا الهرمون تظهر التجاعيد، ولرفع مستوى هرمون الأستروجين، تناولي حليب الصويا، الأرز البني، بذور الكتان، الخضروات الطازجة، والفواكه؛ فأغلبها أكثر غنى بمضادات الأكسدة التي تحفز إنتاج الكولاجين.

2. هرمون النمو (السوماتوتروبين).. عندما يبدأ مستوى هرمونات النمو في الدم في الانخفاض، عندما تنخفض مستويات السوماتوتروبين، تقل العضلات، بينما تبدأ الدهون والتجاعيد في الظهور بكميات زائدة، وتدهور الحالة المزاجية، وانخفاض القدرة على التحمل، غالبًا ما يبدأ مشاهير هوليوود في حقن هرمونات النمو، ومع ذلك؛ فإن هذه الطريقة لها الكثير من الآثار الجانبية غير السارة، مثل: التورم والصداع، ويمكن رفع مستوى هرمونات النمو بشكل طبيعي من خلال المشي بسرعة 2. 5-3. 5 ميل في الساعة..

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3. هرمون الميلاتونين.. يؤدي نقص الميلاتونين إلى ظهور التجاعيد وفقدان الشعر، وتكوين بقع الصباغ، ويمكن رفع مستوى الميلاتونين بتناول الموز والطماطم والأرز والذرة.

4. الكورتيزول.. مستوى عال من هرمون الإجهاد الكورتيزول يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والإصابة بالسمنة وحب الشباب، إنهيار الكولاجين، ويتسبب نقص هرمون الكورتيزول فى زيادة إصابتك بالإجهاد، ويمكن رفعه في الدم من خلال تقليل التوتر والسماع إلى الموسيقى، وتناول الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء..

5. الأنسولين..

يزيد الأنسولين من مستويات الجلوكوز في الدم، وكلما خرج عن السيطرة، تظهر علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد، ارتفاع مستوى السكر يؤدي إلى ظهور التجاعيد وكذلك الجلد المترهل.