شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الآلام الشبحية ولماذا تحدث بعد بتر الأطراف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأطراف الوهمية أو الآلام الشبحية من المشاكل الصحية التى تحدث عادة بعد بتر جزء من ذراعك أو ساقك ، فى هذا التقرير سوف نتعرف بالتفصيل على كل المعلومات اللازمة عن الآلام الشبحية، بحسب ما ذكر موقع "Web md".



الم الاطراف الشبحية

س: ما هى الآلام الشبحية؟

هي الآلام الوهمية التى تنتاب الأطراف بعد بتر جزء من ذراعك أو ساقك، حيث أن هناك احتمال أن تشعر بالألم في الطرف الذي لم يعد موجودًا، وهذا الألم هو الأكثر شيوعاً في الذراعين والساقين، لكن بعض الناس سيشعرون به عندما تتم إزالة أجزاء الجسم الأخرى، مثل الثدي.

وبالنسبة لبعض الناس ، سوف يزول الألم من تلقاء نفسه، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الآلام طويلة الأمد وشديدة،ولكن يمكنك الحد من ذلك إذا أخبرت طبيبك عن ذلك في وقت مبكر حتى تتمكن من الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.

وهذا الألم أمر شائع بين الأشخاص الذين فقدوا أحد أطرافهم، فمعظم الأشخاص الذين لديهم بتر يكون لديهم بعض المشاعر المرتبطة بأطرافهم المفقودة خلال 6 أشهر من الجراحة.

س: ما أسباب الآلام الشبحية ؟

لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب آلام الأطراف الوهمية، وأحد التفسيرات المحتملة هى وجود أعصاب في أجزاء من النخاع الشوكي والدماغ وعندما تفقد هذه الأعصاب وجود إشارات من الذراع أو الساق المفقودة، يرسلون إشارات الألم، استجابة عندما يشعر جسمك بشيء خاطئ.

وعلى سبيل المثال عندما تلمس جزءًا واحدًا من الجسم مثل: مفصل الورك أو الساعد - قد يشعرك عقلك بالأطراف المفقودة.

الأسباب المحتملة الأخرى لألم الأطراف الوهمية تشمل النهايات العصبية التالفة والندبات بعد جراحة البتر.



الم الاطراف الشبحية بعد بتر احد اطرافك

س: ما هى أعراض ألم الطرف الشبحية؟

تختلف أعراض الآلام الشبحية من شخص لآخر، ولكن تشمل الأعراض ما يلى:

الشعور بالوخز مثل: الدبابيس والإبر.

الشعور بشئ يشبه الصدمة الكهربائية.

احتراق من الألم.

التواء

بصرف النظر عن الألم ، قد تشعر أيضًا بمشاعر أخرى من جزء من الجسم لم يعد موجودًا.

الحركة.

درجة الحرارة.

الضغط.

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اهتزاز.

حكة.





س: ما علاج الآلام الشبحية؟

لا توجد أدوية تعالج على وجه التحديد ألم الأطراف الوهمية، لكن الأدوية لعلاج الحالات الأخرى، من الاكتئاب إلى الصرع ، قد تعطي بعض الراحة.

-مضادات الاكتئاب تساعد فى تخفيف الألم العصبي عن طريق تغيير المواد الكيميائية في جسمك التي ترسل إشارات الألم.

-الأدوية الأفيونية مثل الكودايين والمورفين قد تخفف من آلام أطرافهم الوهمية لبعض الناس.

- مسكنات الألم.

-الأدوية دون وصفة طبية ، مثل الأسبرين واسيتامينوفين.

-قد لا يوفر الدواء بمفرده راحة كافية ، لذلك قد يوصي طبيبك بعلاجات أخرى أيضًا ، مثل:

-تحفيز العصب الكهربائى عبر الجلد، من خلال أجهزة TENS التي تباع في الصيدليات لتخفيف آلام العضلات، حيث تظهر الأبحاث أن هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الألم في أحد الأطراف المفقودة.

العلاج بالإبرالصينية يمكن أن يدفع جسمك إلى إطلاق مواد كيميائية تخفف الألم.

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