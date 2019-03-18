طريقة تحضير البيض للرجيم

يعتبر البيض دائماً على مائدة الإفطار في كل دول العالم، عند ربات البيوت وعند الاشخاص الرياضيين،وتقراء دائماً عن فوائد البيض في بناء وتقوية العضلات، ويتم طهيه بأكثر من طريقة منها المقلي والمسلوق، ولكن المسلوق أكثر طرق طهي البيض الصحية، فهذه الطريقة تحافظ على الفيتامينات ولا تزيد من نسبة الدهون مثل المقلي وتناسب متبعي الحمية الغذائية والرياضيين.

الفهرس القيمة الغذائية للبيض يحتوي البيض على كل القيم الغذائية التي نحتاجها، فهو يحتوي على: فيتامين أ وفيتامين ب المركب، ب6 ، ب 12، وفيتامين د، وتوجد نسبة عالية من المعادن في البيض مثل الحديد والكالسيوم، والصوديوم والمغنسيوم، ويوجد بالبيض الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، والسكريات المهمة لتوازن نسبة السكري في الدم، ويوجد به نسبة عالية من البروتينات المهمة لصحة الجسم.