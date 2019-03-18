طريقة تحضير البيض للرجيم

يعتبر البيض دائماً على مائدة الإفطار في كل دول العالم، عند ربات البيوت وعند الاشخاص الرياضيين،وتقراء دائماً عن فوائد البيض في بناء وتقوية العضلات، ويتم طهيه بأكثر من طريقة منها المقلي والمسلوق، ولكن المسلوق أكثر طرق طهي البيض الصحية، فهذه الطريقة تحافظ على الفيتامينات ولا تزيد من نسبة الدهون مثل المقلي وتناسب متبعي الحمية الغذائية والرياضيين.
الفهرس
القيمة الغذائية للبيض
يحتوي البيض على كل القيم الغذائية التي نحتاجها، فهو يحتوي على:
فيتامين أ وفيتامين ب المركب، ب6 ، ب 12، وفيتامين د، وتوجد نسبة عالية من المعادن في البيض مثل الحديد والكالسيوم، والصوديوم والمغنسيوم، ويوجد بالبيض الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، والسكريات المهمة لتوازن نسبة السكري في الدم، ويوجد به نسبة عالية من البروتينات المهمة لصحة الجسم.
المقادير
2 اشخاص
- 3 بيضات مخفوقة .
- بقدونس
- رشة قليلة ملح وفلفل أسود مطحون .
- 1/2 حبة فلفل أخضر حار مفروم.
- للتزيين:
- خس – أوراق كسبرة خضراء – طماطم مقطعة أرباع.
طريقة التحضير
في وعاء عميق أخفقي البيض والبقدونس والملح والفلفل والفلفل الحار بالشوكة.
يتم تسخين وعاء للقلي تيفال جيدا. ثم أسكبي البيض المخفوق في الوعاء التيفال، ثم قلبي على الوجه الآخر لتنضج الأومليت تماما.
يُقدم مع الخس والطماطم وأوراق الكزبرة ، وخبز القمح الكامل وبالهنا والشفا.
فوائد البيض للرجيم
للبيض الكثير من الفوائد للرجيم، وهي:
- يحتوي البيض على نسبة قليلة من السعرات الحرارية فهو يحتوي على نسبة 155 سعر حراري لكل 100 جرام من البيض، وهذا أقل مما يحتاجه الشخص من السعرات الحرارية في اليوم.
- يحتوي على نسبة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ورفع معدلات عملية الأيض، زيادة نسبة التمثيل الغذائي مهمة للحفاظ على حرق الدهون في الجسم، ومنع مشكلة ثبات الوزن
- يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة التي يحتاجها الجسم، مما يساعد على حرق دهون الجسم بشكل أفضل.
ماهي اضرار البيض
إن تناول البيض لا يعد خطراً في حد ذاته، ولكن هناك عدة مخاطر ومخاوف صحية قد تكون مرتبطة به، وتشمل اضرار البيض المحتملة ما يلي:
- وجود البكتيريا في البيض النئ أو غير المطهو جيداً بشكل كبير.
- تكسر قشرة البيض يمكن أن يسبب دخول البكتيريا إلى داخل البيضة، سواء من القشرة أو من أي عوامل خارجية.
- إمكانية حدوث التسمم بـ السالمونيلا من البيض الملوث أو غير المطهو جيداً.
- تناول البيض غير المبرد من الممكن أن يسبب دخول البكتيريا بشكل أسرع، حيث أنه يتعرق عندما ترتفع درجة حرارته خارج الثلاجة، مما يؤدي لسهولة دخول الميكروبات عبر مسام القشرة.
- يجب طهي البيض جيداً سواء كان مسلوقاً أو مخفوقاً، مع تجنب أن يظل هناك جزء سائل من البيض.
- عند استخدام بياض البيض النئ في صنع بعض الصلصات مثل المايونيز، يجب أن يتم بسترته أولاً للقضاء على بكتيريا السالمونيلا.
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