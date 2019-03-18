شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان العمل يرفع خطر الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون نرويجيون، من أن العمل طوال ساعات اليوم يمكن أن يؤثر على صحة الشخص العقلية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الدراسة أن الأشخاص مدمنى العمل لا يستطيعون تحمل تركه والخروج من المكاتب، كما أنهم يفحصون رسائل البريد الإلكتروني في كل ساعات اليوم حتى في عطلة نهاية الأسبوع، ويؤثر ذلك على أنماط النوم لديهم، وعلى ما يأكلون ومدى ممارسة الرياضة.

ووجد الباحثون من جامعة بيرجن النرويجية، أن مدمنى العمل أكثر عرضة للمعاناة من فرط النشاط وقلة الانتباه "ADHD"، والوسواس القهري والقلق والاكتئاب.

وتوصل الباحثون بقيادة الدكتور "سيسيلي شو اندريسن"، أستاذ الصحة النفسية في جامعة بيرجن، بعد تحليل بيانات 16426 عامل، إلى أن 32.7% من مدمني العمل كانوا يعانون من "ADHD"، مقارنة مع 12.7% لغير مدمني العمل، وأشار إلي أن نسبة 25.6% منهم كانوا يعانون من الوسواس القهري، مقارنة مع 8.7% من غير مدمني العمل.

ووجد الباحثون ايضاً، أن 33.8% منهم عانوا من القلق، مقارنة ب 11.9% من غير مدمني العمل، 8.9% كانوا يعانون من الاكتئاب، مقارنة مع 2.6% من غير مدمني العمل.

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وأضاف الباحثون أن العمل بإدمان إلى أقصى الحدود قد يكون علامة على مشاكل نفسية أو عاطفية أكثر عمقاً.

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