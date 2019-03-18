شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك..قشر البرتقال يقوى قلبك ويحارب تسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر البرتقال من أكثر أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون كما انه يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الامراض والأوبئة، كما يحتوى قشر البرتقال ايضا على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم

ووفقا لما ذكره موقع stylecraze فأن فوائد قشر البرتقال هى



قشور

1: يحتوى قشر البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الالتهاب الرئوى ونزلات البرد والأنفلونزا.

2:تحتوى قشور البرتقال على البكتين وهى من الألياف المعروفة بتنظيم مستويات السكر فى الدم وبالتالى فهى مفيدة لمرضى السكر.

3:تحتوى القشور أيضا على الفلافونويد، والتى أثبتت الدراسات أنها تساعد على انخفاض مستويات الكولسترول فى الدم وضغط الدم مضادة للالتهاب والتورم .



قشر برتقال

4:يحتوى البرتقال على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التى تتحكم فى الوزن والشهية.

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5:تحافظ قشور البرتقال على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات وعسر الهضم.

6:تساعد على الوقاية من تسوس الأسنان وتطرد البكتيريا والجراثيم المسببة للالتهاب.

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