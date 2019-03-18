الطفل في شهره الخامس يبتسم ويعترض ويقاوم!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 04:35 مساءً - شهية طفلك تنمو بأسرع مما تتصورين، لذلك فأنت مضطرة لتقديم أغذية تكميلية ؛ نظراً لأن اللبن أصبح غير كافٍ لسد احتياجات طفلك من سعرات حرارية وبروتين ونشويات ودهنيات وفيتامين ومعادن. عن بقية تطورات طفلك في شهره الخامس يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

وزن الطفل يتضاعف في هذا الشهر ويصبح نحو 6 كيلوغرامات؛ وقت الأكل طفلك يميل ناحية الطعام ويحاول أن يمسكه أو يمسك أيدي الشخص الذي يطعمه، وينظر إلى لأكل ويبتسم ، عكس الطفل الذي يدير وجهه، ويبدأ في البكاء ويغلق فمه ويخرج الطعام مع حركة لسانه

طفلك يحتاج إلى وجبات جديدة مثل: عصير فواكه، كوكتيل فواكه، خضار مسلوق؛ جدول غذائي: 6 صباحاً لبن، 10 صباحاً خضار، 2 ظهراً لبن، 6 مساء كوكتيل فاكهة، 10 مساءً لبن، محيط الرأس 43 سم، الوزن بالكيلوغرام والجرام: 7.100 للذكور، 6.600 للإناث، الطول بالسم 64.7 للذكور، و63.0 للإناث ..

عندما يكون الطفل ملقى على بطنه يرفع رأسه وصدره ويحافظ على وضعها عالية، وعندما يكون راقداً على ظهره يرفع رأسه وأكتافه، وإذا وضع على ظهره يجذب قدميه نحو فمه، وإذا وضع على بطنه فإنه يحمل وزن جسمه بذراعيه، وهو راقد على بطنه تكون يداه ورجلاه ممدودة، وعند جذبه إلى أعلى من يديه ينهض بجسمه بسهولة إلى الوضع واقفاً، يجلس بالمساندة نحو ثلاثين دقيقة وظهره يكون مستقيماً، ويحاول القبض على الأشياء وهو في وضع الجالس،كما يستطيع أن يحرك الشخشخة ويلعب بها بيده، ويحاول مسك الزجاجة بيد واحدة أو بالاثنتين معاً

يصل إلى الأشياء ويأخذ كل شيء إلى فمه، ينقل الأشياء من يد إلى أخرى وتعتبر هذه الحركة إنجازاً هاماً ، كما أنه يتجه إلى الأشياء بكلتا يديه.

يطلق بعض الحروف الصوامت ويصدر نغمات تلقائية كأنه يخاطب نفسه أو لعبه، ويحاول الثرثرة ليحصل على الاهتمام ، يتابع أصوات الناس من حوله ويدير رأسه وينظر إلى المتكلم، كما يتعرف على اسمه.

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يرى الأشياء ويمسك بها، يصل إلى الأشياء بيديه الاثنتين، يريد أن يمسك الأشياء ويقبلها ويهزها ويضعها في فمه، بمجرد رؤية جزء من الشيء يتوقع رؤية الشيء كله، يبحث عن الأشياء التي تتحرك بسرعة، يميل إلى الأمام في محاولة متابعة شيء سقط على الأرض، ويتعرف على الأشياء المألوفة، ويتذكر أفعالاً سابقة قام بها.

يستطيع الطفل أن يتذكر الوجوه، ويظهر الخوف والغضب والاشمئزاز، يضحك لصورته في المرآة، كما يميز صورة أمه، يبتسم ويطلق نغمات صوتية محاولا جذب الأنظار ، يقاوم الذي يحاول أن يأخذ لعبته، كما يمسك كوب الشرب بين يديه، ويكف عن البكاء عند مخاطبته، وإذا اقتربت منه أمه أو غيرها يتوقع أن يُحمل فيميل بجسمه ويرفع يديه .

دورك تشجيع طفلك على الزحف والوصول إلى الأشياء البعيدة، تحدثي معه كثيراً؛ فالتفاعل معه بالكلمات والقصص يعزز من مهاراته اللغوية والاجتماعية ويقوي العلاقة بينك وبينه.