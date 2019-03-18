باسم سمير يُوضِّح أبرز الأخطاء التي تُسبِّب حساسية الأسنان

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، عن أبرز الأخطاء الصحية التي تكون سببا في حساسية الأسنان.

وقال باسم سمير، خلال حديث خاص له إلى "لايف ستايل": "يعاني العديد من المواطنين من مشاكل مختلفة في أجسامنا للعادات السيئة التي تعود عليها منذ الصغر، ومن أخطرها حساسية الأسنان وتآكل المينا، حيث تسبب ألما شديدا وبخاصة عند تناول الطعام"، وأوضح أن من أبرز الأخطاء الصحية التي يقع فيها الإنسان وتكون سببا في حساسية الأسنان، الإكثار من تناول الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون والمشروبات الغازية.

وقال إن تفريش الأسنان بقوة يسبب حساسية الأسنان ويؤدي لتآكل المينا، أيضا، كما أن طحن الأسنان، والضغط عليها بقوة عند الغضب والشعور بالتوتر، تؤثر على صحتهم العامة وتسبب حساسية الأسنان، وأشار إلى أن استخدام مبيضات الأسنان لفترات طويلة يعد عامل خطورة بسبب بعض المواد المؤكسدة التي تستخدم في التبييض حيث تسبب حساسية الأسنان، فضلا عن إهمال نظافة الأسنان يؤثر على صحتها ويسبب التهابات اللثة، مشددا على ضرورة تنظيفها بطرق صحية.

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