شكرا لقرائتكم خبر عن متى تلجأ لزرع العدسات لإصلاح عيوب الابصار.. دكتور أحمد عساف هيقولك مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص من ارتداء النضارة الطبية حلم يسعى إليه جميع الأشخاص بمختلف فئاتهم العمرية، ولكن يصيب الخوف والحيرة البعض بشأن اختيار الاجراء الطبى الأفضل للتخلص من تلك النظارة، إلا أنه مع تطور الطب ظهرت تقنية جديدة تتمثل فى زرع العدسات داخل العين وتكون حلًا قويًا وآمنًا لعيوب الإبصار.

ومن هذا المنطلق، التقى ”الخليج 365” مع الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين البريطانية، للتعرف على الحالات التى يمكنها اللجوء إلى عملية زرع العدسات لإصلاح عيوب الأبصار، كما أوضح مميزات تلك العملية.

س: متى يلجأ المريض لاستخدام زرع العدسات لإصلاح عيوب الإبصار؟

يقول الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، إن عملية زرع العدسات لإصلاح عيوب الابصار يتم اجراءها للأشخاص الذين لا يجوز معهم الخضوع لعملية تصحيح الأبصار باستخدام تقنية الليزك لسبب أو لآخر، لأن عيوب الإبصار قد تكون نتيجة لإصابة الحالة بقصر نظر شديد، وقد يكون سمك القرنية لا يسمح بإجراء العملية باستخدام تقنيات الفيمتو ليزر أو الليزر وكذلك الفيمتو سمايل، وفى نفس الوقت يمكن أن يكون لدى المريض رغبة فى التخلص من ارتداء النضارة الطبية أو حتى يقلل من استخدامها ويجعلها فى أضيق الحدود.

س: ما هى فكرة إصلاح الأبصار بزراعة العدسة؟

يوضح الدكتور أحمد عساف أن الفكرة ببساطة شديدة تتمثل فى أن النضارة التى يتم ارتداءها لإصلاح عيوب الأبصار ليست إلا عدسة يتم ارتداءها فى إطار بلاستيك أو حديد، ويمكن استبدالها أو يستعيض عنها المريض بعدسة لاصقة موجودة على سطح القرنية، ولكن قد ينتج عنها مشاكل عديدة لأسباب كثيرة، وبالتالى انتقلت الفكرة بدلًا من وضع العدسة اللاصقة على العين من الخارج، وبدأ استخدامها بزراعة داخل العين فوق العدسة البلورية الأصلية، بما يعنى عدم نزع أى جزء من عين المريض وأن زرع العدسة يتم فوق عدسة العين نفسها.



زراعة العدسات داخل العين

س: وما هى مميزات إصلاح عيوب الإبصار باستخدام تقنية زرع العدسات؟

أكد الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تلك العملية آمنة طبيًا طالما توافرت الشروط اللازمة فى عين المريض، كما أنها تتميز أيضا كونها تعطى حده إبصار مرتفعة وعالية جدًا أعلى من استخدام الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، بالإضافة إلى أن العملية تتم فى خلال 6 دقائق فقط لكل عين.

وتتميز أيضًا العملية بكون المريض يخضع لاجراءها تحت مخدر موضعى وأحيانا سطحى، حيث لا يشترك دخول المريض غرفة العمليات واستخدام البنج الكلى، وتمكن المريض أيضا من مغادرة المستشفى مباشرة بعد الخضوع للعملية، وأن يمارس حياته بشكل طبيعى من اليوم التالى للخضوع للعملية، كما أن فترة النقاهة لا تختلف عن فترة نقاهة عملية الليزك.

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