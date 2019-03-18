نصائح صحية جيدة لتجنب ارتفاع السكر في الدم

تحدث الإصابة بمرض السكري النوع الثاني عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة جدًا، وتكمن الخطورة في المضاعفات التي قد يسببها المرض على القلب والعينين والكلى والأعصاب والقدمين، ومع ذلك يمكن السيطرة على المرض من خلال تناول بعض العقاقير الدوائية، لكن العقاقير وحدها قد تفشل في السيطرة على المرض في الحالات المتقدمة التي تعاني السمنة المفرطة، لذلك يعد ضرويا ممارسة الرياضية بشكل منتظم مع إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، مع التقليل من كميات السكر المستهلكة، وقد يكون تطبيق هذا صعبا، نظرا لتعجل البعض واعتمادهم على الطعام السريع الذي يسهل تناوله عند التنقل، وخاصة في الصباح كالمعجنات البيضاء وحبوب الإفطار المليئة بالسكر وألواح الحبوب التي تبدو صحية، لكنها في الحقيقة تحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة كبيرة من الدهون.

بدلا من ذلك تنصح رابطة مرضي السكري في بريطانيا بتناول بعض الفواكه الطازجة القليل من المكسرات حال ضرورة تناول الطعام أثناء التنقل، وأكدت الرابطة أن التخلي عن وجبة الإفطار الصباحية، وتناول وجبة خفيفة سريعة أثناء التنقل مليئة بالسكر ، أو وضع قطعة من الواح الحبوب في صندوق الغداء الخاص بالطفل، شيء ضار بالصحة، على المدى الطويل، وتشير إرشادات الصحة البريطانية على عدم استهلاك أكثر من 30 غرام من السكر يوميًا للبالغين، لكن العديد من ألواح الحبوب تحتوي على كمية أكبر من الكمية الموصى بها .

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وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على السكر، لا يزال يُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري بتناولها لأنها تحتوي على سكر طبيعي مقارنة بالسكريات الصناعية الموجودة في الأطعمة الأخرى ،كما تحتوي الفاكهة لي الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم ، أما المكسرات فهي مليئة بالدهون الصحية والأوميغا 3. و حذرت رابطة مرض السكري في المملكة المتحدة أيضًا من "مشروبات الإفطار" التجارية ، الغير صحية والتي تحتوي نسب كبيرة من السكر ، بدلا من ذلك تنصح بتناول وجبه إفطار سريعة صحية مكونة من الفاكهة والحليب القليل الدسم والمكسرات وحبوب الشوفان .

وقالت الرابطة، أن هناك أربعة أعراض لمرض السكري الذي ينقسم إلى نوعان نوع أول،ونوع ثاني، أما الأول، عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا المنتجة للأنسولين ويدمرها ، والثاني ، عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين ، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، ويعد النوع الثاني هوا لأكثر شيوعًا ، حيث يعاني منه 90 في المائة من المرضي في المملكة المتحدة أما عن الأعراض فهي

كثرة التبول

وخاصة أثناء الليل كما يمكن أن تكون أيضا علامة على مشكلات طبية أخرى ، مثل مشاكل البروستاتا ، لذا لابد من زيارة الطبيب المعالج للتأكد والحصول على التشخيص السليم

العطش

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يعد العطش المفرط ، علامة كلاسيكية على مرض السكري. ويرتبط بالتبول المتكرر.

عدم وضوح الرؤية

يمكن أن تؤدي زيادة نسبة السكر في الدم إلى تضخم العدسة داخل العين ، مما قد يؤدي إلى عدم وضوح البصر. كما تسبب أيضا انخفاض مستويات السكر في الدم عدم وضوح الرؤية.

فقدان الوزن

يعد حدوث الانخفاض في الكتلة العضلية أو الوزن بشكل عام دون إتباع حمية لإنقاص الوزن ، علامة على مرض السكري.

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