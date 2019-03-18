شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الفواكه فى الشهور الأولى للحمل يعزز القدرات العقلية للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على فوائد تناول الفاكهة خلال الحمل، حيث أظهرت دراسة قدرتها على تعزيز ذكاء ونمو الأجنة.

وأشار الباحثون إلى أن هناك قولا مأثورا وهو "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا"، لافتين إلى أن الحقيقة هي أكل جميع الفواكه بشكل عام يحد من المخاطر لمجموعة واسعة من الظروف الصحية، مثل أمراض القلب و السكتة الدماغية، لكن فوائدها أكثر للطفل إذا تناولت أمه للفاكهة أثناء الحمل.

ووجد الباحثون أن الأمهات اللاتي تناولن المزيد من الفواكه خلال فترة الحمل أنجبت أطفالا أحرزوا أفضل النتائج خلال التجارب التنموية في السنة الأولى من العمر.

ووجدت الباحثة "بيوش ماندهان"، مؤلفة الدراسة وأستاذة طب الأطفال في جامعة ألبرتا لطب الأسنان، باستخدام مقياس معدل الذكاء التقليدية كنموذج، أن متوسط ​​معدل الذكاء هو 100 درجة، لافتة إلى أن ثلثي السكان تقع بين 85 و 115.

Advertisements

وأظهرت الدراسة أنه إذا أكلت الأمهات الحوامل ست أو سبع حصص من الفاكهة أو عصير الفاكهة يومياً، يرتفع مقياس الذكاء لاطفالهن ست أو سبع نقاط في السنة الأولى من العمر .

وأضاف الباحثون أن الفاكهة يمكن أن تؤثر في تنمية الطفولة التي تتعلق الوظائف التنفيذية مثل التخطيط والتنظيم والذاكرة العاملة.