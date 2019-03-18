صحة ورشاقة

بالصور.. فحوصات طبية مجانية لـ٧٠٠٠ رياضي في الأولمبياد الخاص

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جانب من تقديم الفحوصات المجانية للرياضيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من تقديم الفحوصات المجانية للرياضيين

قدم برنامج "الرياضيون الأصحاء" للرعاية الطبية فحوصات طبية مجانية ومعلومات صحية في ٧ قطاعات مختلفة لأكثر من ٧٠٠٠ رياضي مشارك في الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الفحوصات الطبية بدعم وتنظيم من "إن أم سي للرعاية الصحية ومؤسسة "جوليسانو" للاعبين خلال مشاركتهم في الأولمبياد الخاص، كما يقدم الوقاية العلاجية لهم.

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يشمل البرنامج ٧ محطات مختلفة، الأولى السمع؛ إذ يفحص الرياضيون ويقيم حالتهم، ويقدم الجهاز السمعي حسب الضرورة، والثانية الصحة النفسية، وتشهد تنظيم فعاليات تهتم بنفسية اللاعبين وترشدهم، منها "اليوجا".

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وتشمل المحطة الثالثة صحة الفم والأسنان وتقييمها وتقديم "الفلورايد" لوقاية الأسنان حسب الضرورة، والرابعة تشهد تقديم العناية بصحة الأقدام وتقديم الأحذية الطبية المناسبة لكل فرد.

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وفي المحطة الخامسة يجري اختبار اللياقة البدنية وصحة المفاصل، والسادسة تشهد فحص العيون وتقديم النظارات الطبية حسب الحالة الطبية ودرجة نظر الرياضي، وفي المحطة الأخيرة يجري تعزيز الصحة وتنظيم العديد من الفعاليات الصحية المرتبطة بقياس الوزن والطول، وضغط الدم، وكثافة العظام وإرشادهم للعادات الغذائية، وشرب المياه وإيقاف التدخين.

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