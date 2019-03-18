سعودية ضمن أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال العالم

تفاجأ المتابعون والمهتمون بمسابقات ملكات الجمال، بإدراج اسم الدكتورة هديل متولي طبيبة التجميل السعودية ضمن أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة متخصصة لملكات الجمال في العالم "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 Miss Eco International، والتي شارك فيها 65 ملكة جمال من جميع دول العالم.

حفل افتتاح مسابقة 2019 Miss Eco International الذي تنظمه شركة H.N ميديا سيتى إحدى كيانات المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، بالمشاركة مع شركة غيكو سباير أقيم مساء الخميس، بحضور نجوم المجتمع المصري من فنانين ورياضيين ورجال أعمال، منهم الفنانة ليلى علوى، والفنان فراس السعيد، والفنان تامر فرج، والمطرب رامي صبري .

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وعبرت الدكتورة هديل متولي عن امتنانها للدكتور عماد الساعي الشريك الاستراتيجي لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحةmissEco لمنحها فرصة التواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم ومنحها مسؤولية تثقيف المتسابقات علي آلية الحفاظ علي الجمال الطبيعي دون اللجوء للحل الجراحي كما أضافت دكتورة هديل متولي أنها سعيدة جدا بالمشاركة في هذا الحدث العالمي .

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مسابقة Miss Eco تشارك فيها 65 ملكة جمال من دول العالم، وتعرض كل متسابقة ثقافة وتقاليد شعبها من خلال ارتداء الزى القومي، وفى نهاية الحفل فازت 10 متسابقات، ليتنافسن على تاج ملكة جمال العالم Miss Eco.

وصعد للمرحلة المقبلة من المسابقة 10 متسابقات من دولة الفلبين وتايلند وماليزيا وبرجواى وإندونيسيا والإكوادور وإسبانيا وأوكرانيا.

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