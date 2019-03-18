كيم كارداشيان تُؤجِّل زيارتها إلى إسرائيل لأجل غير مُسمَّى

أعلنت العلامة التجارية الإسرائيلية الخاصة بالنظارات الشمسية (كارولينا ليمكي)، السبت، التي تحظى بشراكة مع كيم كارداشيان أن زيارة نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى إسرائيل تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن العديد من وسائل الإعلام العبرية تكهنت بأن كارداشيان تراجعت عن الرحلة بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي. لكن كارولينا ليمكي لم تقدم سببًا لإلغاء الرحلة.

وقصف الطيران الإسرائيلي في وقت مبكر من الجمعة الماضية، منشآت لحماس في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب، في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014.

وكانت كارداشيان تهدف من زيارتها إلى تدشين شراكتها مع كارولينا ليمكي، وهي العلامة التجارية المملوكة جزئيا للعارضة والممثلة الإسرائيلية بار رفائيلي.

وأطلقت العارضتان بالفعل حملة إعلانية مشتركة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وفي إسرائيل أيضا.

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