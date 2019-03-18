أساليب توجيه طفلك لاختيار الصديق المناسب

يعد التحكم في صداقات الأبناء وخاصة الصغار، مهمة صعبة على الوالدين، إذ يمتزج بها مخاوف من التسلط وفرض الرأي على الطفل ما يجعله ضعيف الشخصية وغير قادر على اتخاذ القرار السليم بنفسه، لذلك يجب توخي الحذر عند التعامل مع توجيه الطفل حتى لا يفقد ثقته في نفسه ومن حوله، ولتحقيق ذلك يجب الالتزام ببعض الأمور التي ستُسهل مهمة الأمهات في تصحيح مسار صداقات أطفالهن: أقرأ أيضاً :

- علّمي طفلك القيم: كوني مثالاً لطفلك في علاقاتك، فهو يتعلم القيم والأخلاق من خلال مراقبته لتصرفات والديه. ولا تكتفي فقط بإتاحة الفرصة له بمراقبتك، بل تحدثي معه عن القيم الأساسية من الناحية الإنسانية والدينية والأخلاقية. - تجارب طفلك: استمعي لتجارب طفلك في علاقاته مع أصدقائه، كوني مستمعة جيدة، فهذه هي الخطوة الأولى كي تبني معه علاقة وطيدة أساسها التفاهم والصداقة كي يبدأ بمشاركتك ولا يخفي عنك أي هواجس. - الاختلافات: نحن الآن نحيا وسط الكثير من الاختلافات في التوجهات والآراء، لذا علمي طفلك تقبّل الآخرين باختلافاتهم، وفي نفس الوقت ازرعي فيه القناعات التي تجعله يتشبث بمعتقداته وتوجهاته التي تربى عليها كي لا يتأثر بمن حوله. - التنوع: من المفيد أن يكون لطفلك مجموعة مختلفة من الأصدقاء وليس بالضرورة أن يكون الجميع متشابهين. فقد يكون لديه صديق هادئ وقليل الكلام في المدرسة، وفي نفس الوقت لديه صديق رياضي ونشط تعرف عليه من خلال نشاط يمارسه خارج المنزل. الاختلافات صحية. - شجعيه على الصداقات الإيجابية: عندما يرتبط طفلك بصداقة جيدة، أثني عليها واسعي إلى تواصلها بتوفير الأجواء اللازمة لتنمو. إذا كانت لديك بعض التحفظات على بعض الصداقات، فلا تسمحي مثلاً بأن يكون طفلك بعيدًا عنك واسمحي باستقبال ذلك الصديق بدلاً من ذهاب طفلك إليه. - علمي طفلك التفكير: وذلك عن طريق إرشاده بتوجيه الأسئلة لنفسه ليفكر بعلاقاته، كان يسأل نفسه هل هذا الصديق يحترمه ويحترم قراراته؟ هل لديهما نفس القيم؟ هل يشعر بالراحة معه؟ هل يثق به؟ شيئًا فشيئًا سيتعلم طفلك التفكير بعمق. - ساندي طفلك: اجعلي طفلك يعلم جيدًا بأنك تساندينه وأنك بجانبه كي يشعر بالراحة واللجوء لك عندما يحتاجك.

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