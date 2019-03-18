"اختيار كلماتكِ بعناية" من أفضل الطرق للتعامل مع أهل الزوج

التعامل الناجح مع أهل الزوج هو أساس أكتمال العلاقة الزوجية الناجحة بدون مشاكل، خاصة إذا كان أهل الزوج من الصعب التعامل معهم ، لذا أتبعي هذه الطرق للتعامل الذكي مع أهل الزوج:

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اختيار كلماتكِ بعناية

عند التحدث مع شريككِ عن عائلته، تجب مراعاة اللغة المنتقاة. ليكن التركيز على التفاعلات التي أجريتِها والأشياء التي لاحظتِها.

الإفصاح عن الأمور

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على الرغم من أنكِ تريدين توخي الحذر عند اختيار كلماتِك، إلا أنه لا يمكنكِ أيضًا التهرب وعدم قول الحقيقة. قد تأملين أن تفيد بعض التلميحات، ولكن هذا نادرًا ما يحدث. من المهم للغاية معالجة هذه القضايا بشكل مباشر. إذا شعرتِ بأنّ أسرة شريككِ تعاملكِ بشكل سيّىء، أو تتسبب في مشاكل في علاقتِك ، فيجب أن يكون لديكِ بعض الأمثلة الواضحة، وأن تُعلمي شريككِ على الفور ولكن بمفردكما، إذ إنّ المواجهات العامة لا تسير بشكل جيد.

هناك احتمال كبير بأن لا يتقبل شريككِ سماع أو رؤية أشياء خاطئة عن عائلته، حتى لو كانت واضحة جدًّا بالنسبة إليكِ. سوف تحتاجين إلى استخدام أمثلة ملموسة وشرح سبب انزعاجكِ (مرة أخرى ، التركيز على اللغة حول كيفية شعورِك)، فقد يرون أو لا يرون الأشياء التي تزعجكِ ، لكن يجب عليكِ توضيحها، وإذا تم توضيح الأمر لهم ، فإنّ الخطوة التالية تكمن في إعلامهم أنّ السلوك غير مقبول.

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