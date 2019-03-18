شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب وعلاج التمددات "التشققات الجلدية" مع مركز الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأشخاص، لاسيما السيدات بعد الولادة، من ظهور خيوط بيضاء رفيعة على الجلد أو ما يعرف باسم "التمددات الجلدية"، أو التشققات الجلدية، والتى تنتج بسبب حدوث تمدد للجلد بشكل مفاجئ، وتسبب حالة من عدم الرضا عن مظهر الجسم، خاصة لدى السيدات.

”الخليج 365” التقى عدداً من الأطباء المتخصصين فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، للوقوف على الأسباب والعوامل التى تؤدى إلى حدوث التمدادت أو التشققات الجلدية لدى السيدات والرجال، وطرق الوقاية منها وأحدث أساليب علاجها.

فى البداية، يؤكد الدكتور أحمد السبكى، استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، أن السبب الأشهر للإصابة بالخيوط البيضاء بالجلد أو "التمددات الجلدية" يكون لدى السيدات الحوامل خلال الأسبوع الـ25 من الحمل حتى نهايته والتى يتمزق بها نسيج الكولاجين تحت الجلد بسبب التمدد الشديد و السريع.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أنه عموما توجد 5 أسباب رئيسية للإصابة بهذه المشكلة، والتى يطلق عليها اسم stretch marks، وهى كالتالى:

1- اكتساب وفقدان الوزن بشكل مفاجئ وسريع.

2- العوامل الوراثية.

3- الحمل خاصة لدى السيدات صغيرات السن.

4- التغيرات الهرمونية ومرحلة البلوغ لدى الفتيات.

5- بعض التدخلات الجراحية.



إنفوجراف يوضح أسباب الإصابة بالتمددات الجلدية

ومن جهتها، أكدت دكتورة إنجى عاطف استشارى الجلدية والليزر فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل، أن أعراض الإصابة بالتمددات الجلدية، تتمثل فى 3 مراحل، هى:

1- تحول البشرة إلى اللون الزهرى والشعور بالرغبة فى الحكة أو حدوث تهييج بها.

2- ظهور علامات التمدد على شكل خط زهرى اللون أو تجاعيد.

3- أخيرًا يختفى اللون تدريجياً ليتحول للون الأبيض.



إنفوجراف يوضح أعراض الإصابة بالتمددات الجلدية

كما أوضحت دكتورة إنجى عاطف استشارى الجلدية والليزر فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل، أن أبرز الأماكن التى تصاب بالتمددات الجلدية فى الجسم، هى:

1- الثديين والبطن عند النساء الحوامل.

2- أسفل الظهر سواء لدى الرجال أو السيدات.

3- الفخذين والأرداف خاصة لدى المراهقات بسبب الاضطرابات الهرمونية فى سن البلوغ.

4- على سواعد اليدين والبطن عند الرجال.



إنفوجراف يوضح أماكن عرضه للإصابة بالتمددات الجلدية

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وعن علاج التمدادات الجلدية، أوضح الدكتور أحمد السبك ، أن هناك عدة طرق للعلاج منها الحقن الموضعى "الميزوثيرابي"، التى تحتوى على فيتامينات ومركّبات طبيعية، وأحماض أمينية تساعد على إعادة النضارة للجلد، بالإضافة إلى تقنية البلازما، وتقنيةPlatelet Rich Plasma "prp"، ولعل أهم وأبرز هذه التقنيات هى تقنية الفراكشنال ليزر".

وأكد الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن الفراكشنال ليزر، من أحدث التقنيات المتطورة فى عالم التجميل بالليزر، ومن أهم مميزاتها:

1- لا تتطلب تدخل جراحى وسهلة وآمنة تمامًا.

2- تظهر النتائج عقب انتهاء الجلسات.

3- يغادر المريض المستشفى فى نفس اليوم ويمكنه ممارسة حياته الطبيعية.

4- مناسبة لجميع أنواع البشرة.

5- لا يسبب أى أعراض جانبية.



إنفوجراف يوضح مميزات علاج التمددات الجلدية بتقنية الفراكشنال ليزر

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