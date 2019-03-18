فيديو معلوماتى.. نصائح ومحاذير وزارة الصحة لنمو سليم للأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح ومحاذير للأطفال من أجل نمو جيد وطفولة سليمة ينعم فيها الطفل بحياة هادئة وصحية تجنبه الإصابة بالسمنة والتقزم والأنيميا. ”الخليج 365” يستعرض النصائح والمحاذير التى أطلقتها وزارة الصحة عبر موقع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المرحلة الابتدائية تحت شعار "علشان نكبر ونطول". أولا النصائح :1ـ يجب شرب اللبن واللبن الرايب والعصير الطبيعى أولا النصائح :1ـ يجب شرب اللبن واللبن الرايب والعصير الطبيعى 2ـ احرص على تناول البطاطا والذرة المشوية والعسل الأسود والطحينة والفواكه الطازجة Advertisements 3ـ تناول الترمس والفول السودانى والفيشار وحمص الشام ثانيا المحاذير:1ـ تجنب المياه الغازية والعصائر المعلبة ثانيا المحاذير:1ـ تجنب المياه الغازية والعصائر المعلبة 2ـ الابتعاد عن الحلويات والسكريات والشيكولاتة والبسكويت 3ـ احذروا مقرمشات الذرة والبطاطس والوجبات السريعة

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