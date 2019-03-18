شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانى من جفاف شديد فى الفم.. اعرف إيه هى متلازمة حرق الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الفم من المشكلات التى يعانى منها البعض، وفقا لتقرير نشر بموقع buoyhealth فإن هذا الجفاف الذى يصيب الفم له الكثير من الأسباب الشائعة، منها توقف التنفس أثناء النوم، وهو حالة شائعة الحدوث خاصة لمن يعانون من السمنة المفرطة مما يشير إلى انسداد مجرى الهواء لديهم أثناء النوم، نتيجة استرخاء عضلات الحنك فى ذلك الوقت، ووفقا للتقرير أيضا فإن أبرز أسباب جفاف الفم ترجع إلى الجفاف العام الذى يصيب بعض الأجسام، خاصة فى الأطفال الذين يعانون الحمى والقئ والإسهال، أما فى البالغين فغالبا ما يكون كثرة التبول مع الطقس الحار يجعلهم عرضة للجفاف.

إلى جانب هذه الأسباب الشائعة هناك أسباب أخرى قد لا تكون معروفة لدى البعض، والتى تتمثل فى إصابة الشخص بما يسمى متلازمة حرق الفم.

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وأوضح التقرير أن حرق الفم هى متلازمة تسبب آلام شديدة فى الفك واللسان وتؤثر على اللثة والفم بشكل عام مما يسبب جفافه، وهناك متلازمة أخرى تسمى فرط سكر الدم وهى حالة من الفرط فى نسب السكر وهى من المضاعفات المفاجئة الخطيرة للسكر، ولذا لابد من استشارة المختص وبيان السبب الحقيقى وراء عرض جفاف الفم.



جفاف الفم 1

مرض جفاف الفم أيضا قد يحدث لأولئك اللذين يعانون من مرض السكر الكاذب، الذي يسبب العطش والخسارة الكثيرة للبول والجفاف بشكل عام، ما يجعل الفم يجف كذلك، يعانى البعض أيضا من التهاب في الغدد اللعابية أو التهاب فى الغدة النكافية وهذا الالتهاب الناتج عن التهاب الغدة الدرقية المتكرر والتورم الدائم لها، يجعل جفاف الفم من أبرز الأعراض التى يمكن أن يعانى منها الشخص.