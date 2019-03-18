شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وصايا احرص عليها كرجل لعلاقة زوجية أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكنك التنصل من فكرة أن نظام حياتك، هو المتحكم الأول فى صحتك الجنسية، فالكثير من الرجال يعتقدون خطئا أن الأدوية أو المكملات أو الفياجرا والمنشطات الجنسية، هى التى تحسن من الصحة الجنسية لديهم، وتجعلهم أكثر قدرة وتفوق فى الأداء الجنسى، متغافلين عن أهم جزء وسبب قد يجعل الحياة الجنسية أكثر انتعاشا والحياة الزوجية مليئة بالسعادة، وهى العيش بنظام صحى جيد.

فى تقرير نشره موقع forhims الخاص بشئون الرجال وصحتهم، أكد أن هناك وصايا صحية يمكن أن تطيل عمرك الجنسى وتحسن من قدرتك الجنسية، وتجعلك تتمتع لأطول فترة ممكنة بحياة زوجية وجنسية جيدة، ولعل أبرز هذه الوصايا تتمثل فى:



صحة 6

تناول الفاكهة والخضار النظيف الطبيعي

الطعام المفيد، يعزز الصحة الجنسية دون شك،لأن هذه الأطعمة كالخضروات والفاكهة المفيدة تساعد على الحفاظ على صحة القلب لأن الأطعمة الدسمة تساعد على زيادة نسب الدهون والكوليسترول فى الدم، مما يجعل فكرة تدفق الدم فى الشرايين ضعيفة ويعرقل الانتصاب والقدرة الجنسية.

شرب كوب صغير من القهوة مفيد لصحتك الجنسية

فى دراسات عديدة أكد العلم أن تقليل الكافيين مفيد فى تدفق الدم مما يعزز فكرة الانتصاب الجيد لفترة أطول، لذا فتناولها بنسبة معقولة مفيد للرجال.



صحة

ترشيد ممارسة العلاقة الحميمة

وهو من أهم الخطوات التى تحافظ على العمر الجنسى وتساعد الرجال على التمتع بصحة جنسية جيدة، لأن أفضل علاج لصعوبات العلاقة الحميمة كضعف الانتصاب وضعف القدرة الجنسية هو الاهتمام بالممارسة المنظمة والجيدة، لأنها تعزز الأداء.

ابتعد عن الكحول والتدخين ونم جيدا تحرك وكن نشيطا

من أهم النصائح للتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وصحة جنسية بشكل خاص، خاصة الحركة دون إفراط فالنشاط يعزز القدرة الجنسية.

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صحة 2

ابعد عن الضغوط وتمتع بحياتك

من أفضل الوصايا للتمتع بصحة جنسية جيدة، ولا تلتفت للتوترات اليومية وتجعلها تؤثر على تفكيرك أثناء العلاقة الحميمة بأى شكل.

اهتم بالتخلص من الجهد الزائد

لا ترهق بدنك بشكل زائد ومفرط، فلابد لك من الاهتمام بترشيد جهدك البدنى على مدار اليوم، حتى لا ترهق عضلاتك، وتصبح غير قادر على تحسين أدائك الجنسى بالشكل الأمثل



صحة 7

أكلات حافظ على تناولها لتحسين قدراتك الجنسية

اهتم بالألياف التى تحسن هضمك ولا تعرقل حياتك الجنسية، اهتم أيضا ببعض الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 ، إضافة إلى السردين وسمك الرنجة والسلمون، وكذلك المكسرات بأنواعها كاللوز والجوز، وكذا إضافة زيت الزيتون للطعام، وكل المأكولات البحرية اجعلها فى نظام الغذائى.

الصراحة والتحدث مع الشريك

ومن جهة أخرى ذكر موقع helpguide مجموعة من أبرز الوصايا للتمتع بصحة جنسية جيدة، منها الاهتمام بالتحدث مع شريكك فى العلاقة والاهتمام بمشاعره وعن العراقيل التى تتعرض لها أثناء العلاقة مما يحسن من أدائك تدريجيا.

الجأ للعلاج دون خجل إذا كنت تحتاجه

من أهم النصائح أيضا التى ذكرها الموقع أيضا أن الرجل عليه أن يلجأ للمشورة الطبية والمساعدة حال شعوره بأية مشكلات عضيوة أو نفسية، كضعف الانتصاب، أو ضعف الرغبة الجنسية والبعد عن العلاقة الحميمة، أو مشكلات تتعلق بالرغبة فى العزلة والاكتئاب وغيرها مما يؤثر على الحياة الجنسية.



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تثقف جنسيا بشكل علمي سليم

ومن أبرز النصائح أيضا التى يقدمها العلماء هو التثقيف الجنسى السليم والتركيز على المصادر الطبية الصحية لا الأفلام الإباحية والمصادر الأخرى غير المفيدة، كى تتمكن من تحسين أدائك الجنسى والتمتع لأطول فترة ممكنة بحياة جنسية رشيدة.