شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من تناول 4 بيضات أسبوعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت دراسة جديدة النقاش الدائر حول فائدة تناول البيض وأضراره، لتحدد النسبة «المقبولة» من أكله التي إذا زادت فستعرض الإنسان لمخاطر صحية كبيرة.

ونشرت جامعة «نورث ويسترن» دراسة جديدة عن أخطار تناول البيض، وأشارت إلى أن البيضة الواحدة بها 186 مليجراما من الكوليسترول، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وجاء في محتوى الدراسة أن من يتناول 3 أو 4 بيضات أسبوعيا، أي نحو 300 مليجرام من الكوليسترول يوميا، معرضون بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب، أو حتى الوفاة المبكرة، مقارنة بمن يتناول كميات أقل من البيض.

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وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، فيكتور زهونغ: «البيض، وخاصة الصفار، مصدر رئيسي للكوليسترول».

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك 300 مليجرام من الكوليسترول يوميا قد يؤدي لارتفاع قدره 3.2% في احتمالية الإصابة بأمراض القلب، وقدره 4.4% في احتمالية الوفاة المبكرة.

وأشار إلى أن كل نصف بيضة إضافية يتناولها الشخص يوميا تؤدي لارتفاع بنسبة 1.1% للتعرض لأمراض القلب، وارتفاع في احتمالية الوفاة المبكرة بنسبة 1.9%.

وشملت الدراسة 29 ألف شخص في الولايات المتحدة، موزعين على 6 مجموعات مختلفة، ولمدة أكثر من 17 سنة، شهدت خلالها هذه المدة 5400 حالة متعلقة بأمراض القلب، منها 1302 مميتة.

وقال «زهونغ» إن السبب الرئيسي وراء تضارب الدراسات المتعلقة بالبيض في السابق، هو أنها لم تأخذ بالحسبان العادات الصحية لكل شخص، التي قد تحدد طريقة تأثير تناول البيض على الصحة.