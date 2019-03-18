صحتك فى وصفة..كعكة الموز بالفواكه المجففة لزيادة وزن طفلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز من الفاكهة الصديقة للأطفال والتي يمكن دمجها في أطعمة كثيرة مثل: الآيس كريم والحلويات والكعك لجعلها أفضل فى مذاقها وكذلك لتعزيز قيمتها الغذائية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل كعكة الموز بالفواكه المجففة التى تساعد على زيادة وزن طفلك وتحسين التركيز لديه، بحسب ما ذكر موقع "Parenting".





وصفة كعكة الموز:المكونات

4 ثمرات موز

كوب ونصف دقيق القمح الكامل.

ملعقة بكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز أو بيكربوناتو

رشة ملح.

نصف كوب سكر.

ثلثى كوب زيت الفول السودانى أو زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا

10 حبات من الفواكه الجافة المفرومة

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كعكة الموز

الطريقة

-استخدم الخلاط لمزج الموز.

-أضف مستخلص الفانيليا والسكر والزيت مع هريس الموز ، مع إذابة السكر.

-يُضاف دقيق القمح الكامل والبيكنج باودر والبيكربوناتو والملح إلى المكونات الرطبة.

-أضف الفواكه الجافة مثل الزبيب والفستق والجوز المفروم.

-يُسكب الخليط برفق في صينية مدهونة ويُخبز في فرن على حرارة 180 درجة.

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