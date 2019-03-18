شكرا لقرائتكم خبر عن تورم الثدي.. مشكلة تعرفي على أبرز أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأسباب تقف وراء تورم الثدي، لا تنزعجي وتضعين الأسباب السيئة أمام عينيك، بل عليك أولا أن تتعرفي علي الأسباب المحتملة لتورم الثدي الذى يصيبك.



الثدي

نصيحة يقدمها تقرير نشر بموقع الذى أوضح عدة أسباب لهذا التورم :

الإصابة بكيس الثدي الذى يعد عن بالون مملوء بالسوائل وهي مؤامة عادة وعبارة عن خراجات ولكن غالبا ما تكون حميدة، ومن الأعراض المصاحبة لها ألم بالثدي، تورم بالثدي، ورم الثدي المؤلم أو المنقول.

تغيرات ليفية بالثدي وهو الاحتمال الثاني لتورم الثدي وهي تغيرات حميدة يصاحبها التورم، وقد يصاحبها إفرازات بالحلمة أو ورم.

ورم حليمي من الكتل الشائع الإصابة بها داخل الثدي، ولا يسببها في الغالب سرطان الثدي، وقد تكون الأعراض المصاحبة ورم غير مؤلم للثدي وتسرب سائل ابيض وورم بالحلمة أو ورم مؤلم للثدي.



الثدي

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الإصابة بورم ليفي حميد وغير سرطاني يصيب بعض النساء بشكل شائع.

خراج الثدي عبارة عن قيح داخل الثدي وهو مؤلم بشكل عام ويسبب الحمي والقشعريرة والتعب.

سرطان الثدي وهي نوعيات معينة من السرطان قد تسبب هذا العرض.

قد تصاب بعض السيدات بحالة من توصيل القناة داخل الثدي مما يسبب ألما بالثدي وتورم

وفي كل الحالات السابقة لا بد من زيارة المختص لفحص الثدي جيدا وكل حالة تختلف عن الأخرى، ويقرر حينها طبيعة الحالة والإصابة وسبب التورم وعلاجه.