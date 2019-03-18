شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض عرق النسا الخفيفة والشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث عرق النسا عادة بسبب عصب مضغوط أسفل العمود الفقري، مما يسبب الألم الناجم عن تهيج العصب الوركي الذى يعد أطول وأوسع عصب في جسم الإنسان ، وتتراوح شدة الألم بين خفيفة إلى شديدة.

عرق النسا لا يقتصر فقط على الظهر وفقا للموقع الطبى "medicalnewstoday"، العصب الوركي يمتد من أسفل الظهر ، عبر الأرداف ، وأسفل الساقين ، وينتهي أسفل الركبة مباشرة.

يتحكم هذا العصب في عدة عضلات في الساقين السفلية ويزود الإحساس ببشرة القدم ومعظم الجزء السفلي من الساق، لذا فأن عرق النسا ليس مرض ، بل هو أحد أعراض مشكلة أخرى تنطوي على العصب الوركي.



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أعراض عرق النسا

الأعراض الرئيسية هي الشعور بألم مثل النار في أي مكان على طول العصب الوركي، بداية من أسفل الظهر مرورا بالأرداف ، وأسفل الجزء الخلفي من أي من الساقين، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لعرق النسا:

خدر في الساق على طول العصب.

الإحساس بالوخز في القدمين وأصابع القدم.

الشعور بالألم يمكن أن تتراوح شدته وقد يتفاقم بسبب الجلوس لفترات طويلة.







أعراض عرق النسا 3

علاجات عرق النسا

أولا: علاج عرق النسا الحاد

معظم حالات عرق النسا الحاد تستجيب بشكل جيد لتدابير الرعاية الذاتية ، والتي تشمل:

مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية .

ممارسة تمارين مثل المشي أو التمدد.

وضع كمادات ضغط ساخنة أو باردة لتخفيف الألم.

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ثانيا : علاج عرق النسا المزمن

يتضمن علاج عرق النسا المزمن عادة مجموعة من تدابير الرعاية الذاتية والعلاج الطبي:

العلاج البدني : حيث يساعد على إدارة الألم المزمن من خلال تدريب الناس على التفاعل بشكل مختلف مع آلامهم

المسكنات

الجراحة: قد تكون خيارًا في حالة عدم استجابة الأعراض للعلاجات الأخرى واستمرار تكثيفها.



أعراض عرق النسا

أسباب عرق النسا

عرق النسا هو أحد الأعراض الشائعة لعدة حالات طبية مختلفة ، ولكن 90 % من الحالات تكون انزلاق فى أقراص العمود الفقرى، حيث يتكون عمود العمود من 3 أجزاء:

الفقرات التى تحمي الأعصاب الكامنة.

الأعصاب.

الأقراص.

الأقراص مصنوعة من الغضاريف وهى مادة قوية ومرنة، يعمل الغضروف كوسادة بين كل فقرة ، يحدث القرص الغضروفي عندما يتم إخراج القرص من مكانه ، مما يضغط على العصب الوركى.



أعراض عرق النسا 4

الأسباب الأخرى لعرق النسا تشمل:

تضيق العمود الفقري القطني .

تضييق الحبل الشوكي في أسفل الظهر.

انقسام الفقار : وهى حالة ينزلق فيها القرص للأمام فوق الفقرة الموجودة تحتها.

الأورام داخل العمود الفقري مما تسبب الضغط على جذر العصب الوركي.

العدوى التى تؤثر بشدة على العمود الفقري.

في العديد من حالات عرق النسا ، لا يوجد سبب واضح واحد لها.



أعراض عرق النسا 5

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