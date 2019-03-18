إذا كنت تريد فقدان الوزن.. عنصر غذائي تجنب تناوله على الإفطار

المناطق - وكالات

يتطلب فقدان الوزن تركيبة جيدة من الأكل الصحي وممارسة الرياضة، وتبدأ الحمية بوجبة الإفطار التي تتضمن أطعمة ومشروبات وتكون عنصر “إحباط” لعملية إنقاص الوزن، حسب ما نقلته “روسيا اليوم” أمس.

وعادة ما يعتقد كثيرون أنه من المفيد تكديس الفواكه في وجبة الإفطار الصباحية قدر المستطاع، من أجل التخلص من الدهون الزائدة.

وعلى الرغم من أن الفواكه صحية بشكل لا يمكن إنكاره، إلا أنها يمكن أن تدمر الحمية في حال الإفراط في تناولها أو استهلاكها بشكل خاطئ، وفي هذا الإطار، هناك مشروب تقليدي يعتمده كثيرون في وجبة الإفطار، لا ينبغي أبدا استهلاكه في حال الخضوع لحمية غذائية لإنقاص الوزن.

وغالبا ما يتضمن فطور الصباح عصير البرتقال الكلاسيكي، لكن الدراسات أثبتت أنه خيار ضعيف لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، حيث إنه مليء بالسكر، وفي حال شرائه من المتجر، فإن قيمته الغذائية تكون منخفضة للغاية.

ويزيد انخفاض القيمة الغذائية للعصير مع وضعها في درجات حرارة عالية، وهذا يعني أن المستهلكين يحصلون على جرعة كبيرة من السعرات الحرارية والسكر قبل تناول أي طعام من وجبة الإفطار.

ولذا، تنصح إخصائية التغذية إيزابيل سميث، باختيار عصير طازج أو عصائر الفواكه والخضراوات المبسترة التي تحتوي على مزيد من العناصر الغذائية ونسبة أقل من السكر، أو عوضا عن ذلك، يمكن اعتماد الماء أو الشاي غير المحلى مكان عصير الفاكهة.