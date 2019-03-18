فوائد الجرجير يمنع فقر الدم ويعزز المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجرجير قد يعرفه الجميع بأنه صديق السندوتشات فقط دون معرفة أهم ما يحتوى عليه من عناصر غذائية، وتشمل الفوائد الصحية للجرجير الوقاية من سرطان الثدى، وتوفر كمية غنية من فيتامين C اللازمة لإصلاح أنسجة المخ، وتعزيز المناعة، وخفض ضغط الدم، وتحسين وظيفة الغدة الدرقية ومنع نقص الحديد.

محتوى فيتامين C فى الجرجير أعلى من محتوى البرتقال بالإضافة إلى أنه يحتوى على الحديد أكثر من السبانخ، وكالسيوم أكثر من الحليب، ويحتوى على حمض الفوليك أكثر من الفول، وذلك وفقا لتقرير موقع "naturalfoodseries"، بالإضافة إلى نسبة عالية من فيتامين A وفيتامين B6 وفيتامين B12 والكالسيوم والفوسفور والحديد والماغنيسيوم، وكلها عناصر حيوية لصحة الجسم.



فوائد الجرجير 2

يحتوى الجرجير على مغذيات نباتية وقائية نشطة للغاية ضد السرطان، حيث أكدت دراسة القدرات المضادة للسرطنة للجرجير، حيث كان مفيدًا للغاية عند إضافته إلى النظام الغذائى باعتباره عاملا وقائيا لسرطان الرئة والثدى، وكذلك سرطان المعدة.

بسبب المحتوى المرتفع من فيتامين C فإن الجرجير يحمى الجسم من الأمراض التى تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات، حيث تؤدى وفرة الفيتامينات إلى إطلاق مضادات الأكسدة، والتى تساعد فى القضاء على الجذور الحرة وأي أعراض التهاب من الجسم، وبالتالى تحسين جهاز المناعة.



فوائد الجرجير 4

قد يعمل الجرجير على تقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية عند تناوله فى صورته الخام، إذا كان هناك إنتاج غير خاضع للرقابة لهرمون الغدة الدرقية ، فستعاني على الأرجح من أمراض مثل قصور الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية، والتى لها أعراضها، مثل الاكتئاب والإمساك وزيادة الوزن.

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الجرجير مصدر غنى بالحديد، وهو مطلوب لتوفير الهيموجلوبين للجسم، بالتأكيد يزيد الهيموجلوبين من خلايا الدم الحمراء، وهو مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وراثياً أو فقدوا الكثير من الدم (بسبب الإصابة، أثناء الحمل أو فترة الحيض).



فوائد الجرجير 1

يحتوى الجرجير على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية (حوالى 18 سعرا حراريا لكل وجبة)، مما يجعله مفيدًا لأي شخص يعمل على فقدان الوزن، بالإضافة إلى أنه يحتوى على الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، والتى تبقيك تشعر بالشبع لفترات طويلة.

يوفر الجرجير إمداد جيد من فيتامين K، الذى يرتبط نقصه بزيادة خطر تمزق العظام، يحسن استهلاك فيتامين K الكافى من صحة عظامك من خلال العمل كمغير لبروتينات المصفوفة العظمية ، مما يعزز امتصاص الكالسيوم ويقلل من إفرازه فى البول.



فوائد الجرجير

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