أضرار المخلل على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المقبلات هى الأطعمة الأساسية على سفرة الطعام ولا يستغنى عنها الكثيرون، حيث انها تتميز بمذاقها الطيب الذى يساعد على فتح الشهية، ولكن الإفراط فى تناول المخلل قد يسبب مشاكل صحية عديدة ، ووفقا لما ذكره موقع organicfacts فإن اضرار المخللات على الصحة هى:



مخلل

أضرار المخللات على صحة الجسم

1:الإكثار فى تناول الأطعمة المالحة والمخللة يعمل على احتباس المياه داخل الجسم مما يساعد على زيادة الوزن والتعرض للسمنة المفرطة وتراكم الدهون.

2:أثبتت بعض الدراسات أن الافراط فى تناول المخللات يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان المعدة والمرئ.

3:الإفراط فى تناول المخلل يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب وقد يعرض الحياة للخطر.

4:المخلل قد يزد من خطر الاصابة بهشاشة العظام وضعف العضلات والعظام لذلك ينصح دائما بالتوازن عند تناول الأطعمة المالحة والمسكرة.



مخللات

5:المخللات من أبرز الاطعمة التى تسبب التهاب فى جدار المعدة والقولون ومشاكل فى الجهاز الهضمى عموما لذلك ينصح بالحد من تناوله حتى لا تسبب الاضطرابات والالتهابات.

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6:الإكثار من تناول المخلل قد يساعد على ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وخصوصا لمرضى الضغط العالى ، لذلك ينصح الأطباء دائما مرضى الضغط بعدم تناول الاطعمة المالحة أو المخللات.

7:ينصح دائما مرضى الحساسية والربو بالحد من تناول الاطعمة المالحة لأنها تؤثر على صحتهم وتزيد من المشاكل الصحية الذي يعانون منها.

8:الملح والمخللات من الأطعمة التى تسبب حصوات الكلى والتهابات المثانة.

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